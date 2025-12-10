Switch 2突更新提升穩定性　備註「改機恐無法運作」玩家熱議

記者楊智仁／綜合報導

任天堂釋出了最新的系統軟體更新，為 Switch 與 Switch 2 帶來 21.1.0 版的系統韌體更新，就官方說明來看屬於小幅度修補，不過值得注意的是，這次更新距離兩周前推出的 21.0.1 版相當接近；當時主要修正在系統轉移與藍牙配件方面的多項錯誤。

▼任天堂釋出了最新的系統軟體更新 。（圖／記者蘇晟彥攝）

表面上看本次更新的變動更少，主要是「修正部分問題及提升操作穩定性」，不過大約一個月前，任天堂上個較大型的韌體更新曾因疑似使多款第三方 Switch 2 擴充底座失去相容性而引發批評，對於這項質疑，任天堂表示「無刻意阻礙或使合法第三方擴充底座失效」的意圖，然而這次更新中，任天堂支援文件一個「備註事項」引發大家討論。

公告中寫下「改造主機、使用任天堂不支援的周邊設備或遊戲軟體的情況下，主機可能會在進行更新後無法運作。若主機內含任天堂不支援的資料或不是透過平常使用方法建立的儲存資料等，不單止有可能導致故障，該資料也有可能被自動刪除以讓玩家繼續安心使用。」不僅如此，以上異常狀態更新主機時無法保證操作正常，也不屬於維修或保固範圍內。突如其來的警示，還有上次更新後許多人反應第三方底座無法正常使用，玩家選擇先觀望再決定這次的升級。