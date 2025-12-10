PS5、Steam主機誰更好？外媒多角分析曝關鍵「要再壓低價格」

記者楊智仁／綜合報導

Valve 全新電玩 PC「Steam Machine」預計於明年正式推出，在被 Microsoft、Sony 與 Nintendo 主導超過 20 年的家用主機市場中投下震撼彈，外界關注這款新型態「主機化 PC」是否能成功撼動 PlayStation 5 的市場地位，外媒根據效能、價格、遊戲陣容等方面作出分析。

Steam Machine 搭載 Steam 遊戲庫及 Linux 架構，能提供 PS5 所沒有的高度自由度，但效能方面專家認為 PS5 可能仍較占優勢，Steam Machine 採用客製 RDNA 3 GPU，效能約等同行動版 RX 7600；CPU 為 6 核心 Zen 4，主機尺寸僅 6 吋立方，強調以升頻方式支援 4K；PS5 雖採較舊的 Zen 2 與 RDNA 2，但其 8 核心 CPU 與整體運算能力仍高於 Steam Machine，報導指出 PS5 擁有專屬硬體架構，使開發者能更有效針對單一平台優化 3A 遊戲，未來依然有望提供更穩定高品質表現。

兩平台在遊戲陣容上呈現鮮明對比，Steam Machine 優勢即一次擁有數十年累積的 Steam 遊戲庫，玩家若已持有大量 PC 遊戲，可立即使用。PS5 優勢獨佔遊戲仍具吸引力，包括《羊蹄山戰鬼》、《死亡擱淺2：冥灘之上》，遊戲針對主機硬體優化提供更一致的畫面與效能，可選擇光碟版支援實體收藏。

價格方面 PS5 具明顯優勢，PS5 數位版 499 美元、Steam Machine 預估 700～800 美元，分析認為如果玩家擁有大量 Steam 遊戲庫，Steam Machine 成本可被分散；反之若 Steam 遊戲不多 PS5 可能具更高 CP 值。根據目前資訊，PS5 以更優效能與更佳遊戲優化能力略勝一籌，但 Steam Machine 最終售價與實際效能仍未公布，未來仍存在變數，若 Valve 最後將 Steam Machine 價格壓低至 500 美元區間，市場評估其將「極具競爭力」。