索尼鼓勵開發多用「全新節能」模式　暗示未來PS6向任天堂看齊

記者黃冠瑋／綜合報導

在遊戲機方面，對早期玩家而言綠色巨人Xbox與PlayStation、任天堂可說是三足鼎立，但自從跨平政策興起後，彼此間敵意暫時歇息。然而隨著多方消息指稱索尼PS6與Xbox新機將在2027年上市，讓次世代主機大戰再次上演，對此近日就有爆料者指稱索尼正呼籲開發者使用全心節能模式，試圖效仿任天堂兩種模式。

▼索尼PS6未來方向曝光。（圖／翻攝自Getty Images）

事情其實是，近日知名遊戲內幕網站Moore's Law is Dead爆料，關於一則給合作開發者文件，其中就提到索尼目前正鼓勵開發者使用PS5的一項新功能，便是全心引入節能低功耗模式，原因在於索尼希望開發者應該優化遊戲以支援低功耗模式下的60幀，而不是為了適應效能變化而降低幀率，雖說只是一項稀鬆平常意見，但卻引起不少人猜測索尼此次推廣低功耗模式可能是為了下一代PlayStation主機做準備。

畢竟早在先前知名半導體情報人士 KeplerL2就指稱，索尼內部已將PS6列入2027 年正式開發藍圖，以此維持索尼一貫七年推新機先例。至於索尼為何強調希望開發者使用全新模式，原因很可能是想看齊今年度任天堂大賣的新機Switch2，由於Switch2再推出之際也有強調此次加強電池續航力，以便因應畫質上提升，再加上先前就傳出PS6可能會同時推出家用主機和掌機版本兩種模式，因此多方消息很可能是索尼想藉此效仿任天堂，來試圖打破目前PS5全球銷量第二佳績。

另外值得一提的是，關於PS5「遊戲節能模式」描述，該模式下是為了降低高階效能元素的消耗。開啟節能模式後，PS5 將減少硬體使用量，記憶體佔用減半，效能也隨之降低，進而降低主機功耗，幀率也將限制在30 FPS以內，同時遊戲解析度通常也會降低，因此關於PS6畫質上很可能會有所突破，以此來解決節能模式下解析度降低問題，又能同時兼顧功耗轉換。