遊戲遭質疑用AI　創辦人嗆玩家無知...隔天態度大轉關閉工作室

記者楊智仁／綜合報導

老牌遊戲《Postal》系列新作《Postal: Bullet Paradise》因遭玩家質疑使用 AI 生成美術素材，引發重大爭議。隨著出版商 Running With Scissors 宣布取消專案，開發團隊 Goonswarm Games 也宣布關閉工作室，讓整起事件急轉直下。

根據外媒報導《Postal: Bullet Paradise》的宣傳影片於上周公開後，多名玩家指出其中部分美術風格疑似為生成式 AI 所產生。面對質疑，出版商 Running With Scissors 起初強烈否認，聯合創辦人 Mike Jaret-Schachter 更在 Discord 上怒嗆懷疑者是「無知的混蛋」，社群經理亦用侮辱語氣指控玩家誤信 AI 說法。開發團隊 Goonswarm 隨後公開多份疑似為 AI 製作的分層檔案與 WIP 素材，聲稱所有作品皆由人類藝術家手工創作，

然而部分玩家仍質疑素材可能為 AI 生成後再進行描繪加工，儘管先前力挺開發商，Running With Scissors 最終在推特發布聲明認為，爭議已對品牌造成嚴重傷害，並宣布取消《Postal: Bullet Paradise》並向先前的發言道歉，「社群強烈反彈認為遊戲部分內容極可能為 AI 生成，已對我們的品牌與公司聲譽造成重大損害，我們與開發團隊的信任已破裂，因此終止專案。」

專案被取消後不久，Goonswarm Games 宣布正式關閉工作室，並聲稱團隊在短短幾日內遭受大量威脅、侮辱與嘲諷，使其不得不做出艱難決定，然而，隔日他們再度發布聲明，承認經內部檢視後發現部分「宣傳美術」確實包含 AI 生成或受其影響的素材，但強調由外部合作藝術家提供，並非團隊內部成員製作，他們提到遊戲本體的美術內容皆由真實藝術家創作。

截至目前，《Postal: Bullet Paradise》已被正式取消，Goonswarm Games 也維持關閉狀態。這起事件成為近期遊戲業界對 AI 生成內容敏感度升高的又一起重大案例，引發開發與出版流程透明度的更深層討論。

