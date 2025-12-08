《Fate/strange Fake》主題Café本周降臨　英靈三本柱餐點集結

記者楊智仁／綜合報導

歷經2023年特別篇動畫後整整兩年期待，最受矚目的全新動畫《Fate/strange Fake》即將在2026年1月播出，動漫主題餐廳MyAnime Cafe搶先於12/12～2026/1/15，在台北三創店及高雄夢時代店盛大推出主題Café，期間將有主題店裝、餐飲以及特典，還有《Fate/strange Fake》日版周邊可選購，同時於台中LaLaport的café stand推出飲料外帶服務，北中南三地展開，讓台灣「Fate」粉絲感受與動畫同步連線的愉悅。

《Fate/strange Fake》中，不論各陣營或人物都擁有讓人印象深刻的強烈特色，主題餐飲設定更以此進行企劃，推出主餐、聖代、甜點及飲料，點餐均贈送café特製特典，主餐及聖代贈送銀箔紀念卡，甜點贈送英靈三本柱特製Q版角色卡，飲料則贈送隨機杯墊。

主題活動期間，每位來店消費者均可參加滿額活動，全店當日單筆消費滿額，前期12/12~12/28可獲得隨機寫真卡1張，後期12/29~2026/1/15可獲得以動畫主視覺設計的A3海報1張，特典均為數量有限送完為止。台北跟高雄兩店，還能購入由日本aniplex推出的周邊商品，更多主題相關資訊敬請關注MyAnime Café粉絲專頁。