《柯南》新電影風之女神！澤城美雪接棒已故前輩、TV首亮相網熱議

記者楊智仁／綜合報導

電視動畫《名偵探柯南》最新一集〈紅磚倉庫 消失的綁架犯（前篇）〉於 6 日在讀賣電視台、日本電視網播出，神奈川縣警交通機動隊「萩原千速」登場備受矚目。該角色原由 2024 年 8 月逝世的田中敦子擔任配音，本次正式交棒澤城美雪接任，此集中首次揭露她在電視動畫的聲音引發粉絲熱烈關注。

本集故事描述少年偵探團發現一隻叼著破爛紙條的虎蜥，而紙條竟是少女的 SOS。另一方面，佐藤與高木刑警正在追捕綁架犯，卻在進入神奈川縣後失去目標，恰巧在場的萩原千速目擊犯人逃入紅磚倉庫，於是柯南在米花町調查、千速在橫濱追擊的雙線營救作戰就此展開。澤城美雪在劇中首次以「以後請多加注意」展開千速的第一句台詞，之後更在佐藤刑警差點撞到孩子的驚險場面中登場，騎著白摩托救下孩童，展現角色迅速且俐落的魅力。

萩原千速也確定將作為主要角色登場於 2026 年 4 月 10 日上映的劇場版最新作《名偵探柯南：高速公路的墮天使》，先前公開的預告中可見她以一句「我不會讓你逃走的」展現威風，並呈現大量華麗的高速摩托車動作戲，被粉絲稱為「風之女神」。

本次電視動畫中首次揭露千速的新聲線後，網路上湧現大批讚聲，「澤城美雪真的很讓人安心，什麼角色都能駕馭」、「這次選角太正確了，帥氣系聲線果然無敵」、「她在演出中不忘向田中敦子致敬，真的很感動」、「再次感受到當初田中敦子詮釋千速的帥氣與凜然，萬分感謝兩位聲優！」