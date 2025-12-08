ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《柯南》新電影風之女神！澤城美雪接棒已故前輩、TV首亮相網熱議

記者楊智仁／綜合報導

電視動畫《名偵探柯南》最新一集〈紅磚倉庫 消失的綁架犯（前篇）〉於 6 日在讀賣電視台、日本電視網播出，神奈川縣警交通機動隊「萩原千速」登場備受矚目。該角色原由 2024 年 8 月逝世的田中敦子擔任配音，本次正式交棒澤城美雪接任，此集中首次揭露她在電視動畫的聲音引發粉絲熱烈關注。

本集故事描述少年偵探團發現一隻叼著破爛紙條的虎蜥，而紙條竟是少女的 SOS。另一方面，佐藤與高木刑警正在追捕綁架犯，卻在進入神奈川縣後失去目標，恰巧在場的萩原千速目擊犯人逃入紅磚倉庫，於是柯南在米花町調查、千速在橫濱追擊的雙線營救作戰就此展開。澤城美雪在劇中首次以「以後請多加注意」展開千速的第一句台詞，之後更在佐藤刑警差點撞到孩子的驚險場面中登場，騎著白摩托救下孩童，展現角色迅速且俐落的魅力。

萩原千速也確定將作為主要角色登場於 2026 年 4 月 10 日上映的劇場版最新作《名偵探柯南：高速公路的墮天使》，先前公開的預告中可見她以一句「我不會讓你逃走的」展現威風，並呈現大量華麗的高速摩托車動作戲，被粉絲稱為「風之女神」。

本次電視動畫中首次揭露千速的新聲線後，網路上湧現大批讚聲，「澤城美雪真的很讓人安心，什麼角色都能駕馭」、「這次選角太正確了，帥氣系聲線果然無敵」、「她在演出中不忘向田中敦子致敬，真的很感動」、「再次感受到當初田中敦子詮釋千速的帥氣與凜然，萬分感謝兩位聲優！」

關鍵字：柯南

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【兩柴在吵架】柯基夾中間：你們可別咬偏惹餒OAO

推薦閱讀

《Fate/strange Fake》主題Café本周降臨　英靈三本柱餐點集結

《柯南》新電影風之女神！澤城美雪接棒已故前輩、TV首亮相網熱議

全球遊戲市場規模將達2057億美元　PC年增5.7%領先各平台

神秘主機成美國「第二熱賣」遊戲硬體　擊敗PS5網驚：沒聽過

韓國手遊暗改機率...玩家狂儲前面根本抽不到　遭罰1億韓元

被爆輪迴式性騷實況主4聲明「是我不成熟」　網不買單：不是第一次

海外大叔超愛被「女生踩」　街頭喘氣喊幸福...網驚：太M了

《傳說對決》閃電狼遭泰國強權FS壓制　無緣締造大滿貫傳奇

《傳說對決》AIC閃電狼闖入最終決賽　53分鐘極限大戰擊敗BAC

《ARC Raiders》「狂ping」標記揪偷襲　玩家竊喜穿梭自如

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

被爆「輪迴式性騷」實況主致歉

台V23頁毀滅PTT控Yoro輪迴式性騷

海外大叔超愛被「女生踩」影片爆紅

神秘主機成美國「第二熱賣」遊戲硬體

獨立遊戲慘遭兩大平台禁售

《傳說對決》閃電狼遭FS壓制

韓手遊改機率...玩家前面根本抽不到

《寶可夢》卡牌「化石盔」飆漲

漫畫家原稿遭竊...被放在網上賣

遊戲公司面試改「現場畫」防AI履歷

最新新聞

《Fate/strange Fake》主題Café

《柯南》澤城美雪接棒已故前輩首亮相

全球遊戲市場規模將達2057億美元

神秘主機成美國「第二熱賣」遊戲硬體

韓手遊改機率...玩家前面根本抽不到

被爆「輪迴式性騷」實況主致歉

海外大叔超愛被「女生踩」影片爆紅

《傳說對決》閃電狼遭FS壓制

《傳說對決》AIC閃電狼闖入最終決賽

《ARC Raiders》狂ping標揪偷襲

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366