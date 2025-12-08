韓國手遊暗改機率...玩家狂儲前面根本抽不到　遭罰1億韓元

記者楊智仁／綜合報導

根據外媒報導，韓國公平交易委員會近日宣布，針對 Webzen《MU：Arc Angel》在營運過程中隱瞞、漏掉機率型道具的實際獲取機率一案，決定下達改善命令：包含禁止今後再犯與提交防止再發生方案，並處以總計 1 億 5800 萬韓元的罰款 ( 約 334 萬台幣 )。

▼MU：Arc Angel遭到韓國公委會罰款。（圖／翻攝自官網）

先前公正委調查發現，《MU：Arc Angel》中販售的「套組寶物抽取券」、「慶典轉盤抽取券」、「地龍寶物抽取券」等機率型道具，實際上在最少 50 次、最多 149 次抽取之前，其稀有道具的獲得機率為 0%，然而 Webzen 並未向玩家揭露這項重要資訊。此案例是在 2024 年 3 月「機率型道具資訊公開制度」實施後的全面調查過程中被揭發，韓國營運的 Webzen 曾發出公告，表示「發現機率標示錯誤」並向玩家道歉提出退款措施。

但公正委指出「《MU：Arc Angel》玩家在完全不知情的情況下，以為從第一次購買就有可能獲得稀有道具，因此不得不基於誤解購買這些道具。」此外，在本案受害的 20,226 名玩家中，真正獲得補償的只有 860 人，比例甚至不到 5%，等於大部分消費者的損失幾乎未獲得彌補。

關於本次《MU：Arc Angel》的罰款處置，公正委表示，「若業者未能適當補償因違法造成的消費者損害，將不再只是改善命令或一般罰鍰，而可能面臨更沉重的罰款。希望藉此向市場明確傳達警訊，使業者提升遵法意識。」不過，業界部分人士仍認為，與遊戲公司的實際營收相比，本次罰款金額「仍顯不足」。