ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

韓國手遊暗改機率...玩家狂儲前面根本抽不到　遭罰1億韓元

記者楊智仁／綜合報導

根據外媒報導，韓國公平交易委員會近日宣布，針對 Webzen《MU：Arc Angel》在營運過程中隱瞞、漏掉機率型道具的實際獲取機率一案，決定下達改善命令：包含禁止今後再犯與提交防止再發生方案，並處以總計 1 億 5800 萬韓元的罰款 ( 約 334 萬台幣 )。

▼MU：Arc Angel遭到韓國公委會罰款。（圖／翻攝自官網）▲▼MU：Arc Angel。（圖／翻攝自官網）

先前公正委調查發現，《MU：Arc Angel》中販售的「套組寶物抽取券」、「慶典轉盤抽取券」、「地龍寶物抽取券」等機率型道具，實際上在最少 50 次、最多 149 次抽取之前，其稀有道具的獲得機率為 0%，然而 Webzen 並未向玩家揭露這項重要資訊。此案例是在 2024 年 3 月「機率型道具資訊公開制度」實施後的全面調查過程中被揭發，韓國營運的 Webzen 曾發出公告，表示「發現機率標示錯誤」並向玩家道歉提出退款措施。

但公正委指出「《MU：Arc Angel》玩家在完全不知情的情況下，以為從第一次購買就有可能獲得稀有道具，因此不得不基於誤解購買這些道具。」此外，在本案受害的 20,226 名玩家中，真正獲得補償的只有 860 人，比例甚至不到 5%，等於大部分消費者的損失幾乎未獲得彌補。

關於本次《MU：Arc Angel》的罰款處置，公正委表示，「若業者未能適當補償因違法造成的消費者損害，將不再只是改善命令或一般罰鍰，而可能面臨更沉重的罰款。希望藉此向市場明確傳達警訊，使業者提升遵法意識。」不過，業界部分人士仍認為，與遊戲公司的實際營收相比，本次罰款金額「仍顯不足」。

關鍵字：手遊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

「看表演前記得開嗓！」 蕭敬騰挑選幸運觀眾「飆高音」

推薦閱讀

全球遊戲市場規模將達2057億美元　PC年增5.7%領先各平台

神秘主機成美國「第二熱賣」遊戲硬體　擊敗PS5網驚：沒聽過

韓國手遊暗改機率...玩家狂儲前面根本抽不到　遭罰1億韓元

被爆輪迴式性騷實況主4聲明「是我不成熟」　網不買單：不是第一次

海外大叔超愛被「女生踩」　街頭喘氣喊幸福...網驚：太M了

《傳說對決》閃電狼遭泰國強權FS壓制　無緣締造大滿貫傳奇

《傳說對決》AIC閃電狼闖入最終決賽　53分鐘極限大戰擊敗BAC

《ARC Raiders》「狂ping」標記揪偷襲　玩家竊喜穿梭自如

《絲綢之歌》DLC鋼鐵刺客加入　玩家憂太久官方坦承：無法確認

《戰地風雲6》反作弊系統再立功　已阻239萬外掛官方自豪98%乾淨

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

被爆「輪迴式性騷」實況主致歉

海外大叔超愛被「女生踩」影片爆紅

台V23頁毀滅PTT控Yoro輪迴式性騷

獨立遊戲慘遭兩大平台禁售

《傳說對決》閃電狼遭FS壓制

神秘主機成美國「第二熱賣」遊戲硬體

《寶可夢》卡牌「化石盔」飆漲

韓手遊改機率...玩家前面根本抽不到

遊戲公司面試改「現場畫」防AI履歷

漫畫家原稿遭竊...被放在網上賣

最新新聞

全球遊戲市場規模將達2057億美元

神秘主機成美國「第二熱賣」遊戲硬體

韓手遊改機率...玩家前面根本抽不到

被爆「輪迴式性騷」實況主致歉

海外大叔超愛被「女生踩」影片爆紅

《傳說對決》閃電狼遭FS壓制

《傳說對決》AIC閃電狼闖入最終決賽

《ARC Raiders》狂ping標揪偷襲

《絲綢之歌》DLC鋼鐵刺客加入

《戰地風雲6》反作弊系統再立功

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366