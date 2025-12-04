ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《柯南：高速公路墮天使》特報釋出！新角色「風之女神」當主演

記者楊智仁／綜合報導

動畫《名偵探柯南》劇場版系列第 29 彈正式定名為《名偵探柯南：高速公路的墮天使》，並將於 2026 年 4 月 10 日上映。前導視覺中除了能看到標語「別被甩下來了，小子」，主要角色「神奈川縣警 萩原千速」與柯南，被置於畫面中心。

視覺圖中可以看到騎著白色警用機車的萩原千速與坐在後座的柯南，首次在劇場版登場的千速，是神奈川縣警交通機動隊隊員，小蘭在與她初次見面時，甚至忍不住讚嘆她是「風之女神」，究竟這次柯南會捲入什麼樣的事件，被描繪在他們之間的「墮天使」又象徵什麼令人期待，30 秒特報影片中也能看到激情的飆車動作場景。

作為核心角色的萩原千速今年 8 月底釋出特報後，推特上獲得「30 萬讚」，創下特報投稿史上最高記錄，此外，萩原千速聲音將由澤城美雪接任，替代 2024 年逝世的田中敦子，「我是澤城美雪，這次負責為千速配音，我非常喜歡田中敦子女士，沒有一天會忘記她。我細心閱讀青山老師的原作，想盡可能做任何能做的事，甚至決定去考重機駕照，但因為無法扶起倒下的機車最後沒成功…，只好先從重量訓練開始，如果你們也期待千速的活躍，對我來說沒有比這更令人振奮的事了，今後也請多多指教。」

關鍵字：柯南

【職場如戰場】動物園陸龜掀翻同事　想再翻被工作人員拖走XD

