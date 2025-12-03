知名字型商大漲授權費　新方案暴增53倍...業界憂爆遊戲停更潮

記者楊智仁／綜合報導

日本商用字型服務巨頭 Fontworks LETS（現由美國 Monotype 旗下經營）近日宣布，結束法人與個人用戶的「遊戲嵌入選項」新簽與續約，引發日本遊戲產業連鎖震盪。此舉意味著許多使用該服務字型的開發者將面臨高額授權費與技術調整壓力，恐導致部分作品停更或提前結束營運。

▼字型商大漲授權費...恐掀遊戲停更潮。（圖／翻攝自推特）

日本商用字型服務巨頭 「Fontworks LETS」 ，廣泛應用於日本各類遊戲，從《Fate/Grand Order》等大型線上營運作品，到小型獨立遊戲皆有使用。然而根據外媒報導，舊版「Fontworks LETS」搭配「遊戲嵌入選項」年費約為 6 萬日圓，可供開發者合法使用商用字型。不過，新版整合方案「Monotype Fonts」的授權費用大幅提升，海外公布的價格為 20,500 美元（約新台幣 64 萬元），並限制每款遊戲最多僅能提供給 25,000 名玩家使用，即便是個人開發者方案（年費 199 美元），也未包含遊戲嵌入權限。

遊戲開發者指出，對比過去方案新授權價格相當於暴漲 53 倍，且字型可用數量與授權範圍受限，對中小團隊而言幾乎不具可行性。由於日文字型製作成本高昂、可替代字型稀少，許多遊戲恐難以找到合法替代方案。業界分析認為，此變化可能引發三大衝擊「遊戲更新或營運終止： 若無法負擔新費用，開發團隊將被迫停止更新或結束服務」、「安全漏洞無法修補：無法重新打包更新的遊戲恐因資安問題被迫下架」、「UI 需全面重製：更換字型導致排版錯亂，將迫使開發者重做介面與測試。」