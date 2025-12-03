ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《無職轉生》作者首來台！暢談世界架構、角色塑造　月底開始抽選

記者楊智仁／綜合報導

2026台北國際動漫節明年2月盛大登場，台灣角川正式公布本屆重點舞台活動情報，超人氣異世界奇幻巨作《無職轉生～到了異世界就拿出真本事～》原作者 理不尽な孫の手 首次來台舉辦特別簽名會。這是作者首度在台與讀者面對面交流，活動現場預計深入談及《無職轉生》從構想萌芽、內容架構到正式走向長篇系列的創作歷程，並分享異世界角色群像的塑造方式，以及那些鮮為人知的製作逸事等。《無職轉生 ～蛇足篇～》簽名資格套組將在12月底於台灣角川官網開放登記抽選，全台僅限量220組的購買資格，詳細辦法請至官網或粉絲團查詢。

▲▼無職轉生。（圖／廠商提供）

《無職轉生》自2012年於網路連載以來便迅速爆紅，以「人生重來一次是否能真正改變」為核心主題，描繪主角魯迪烏斯在異世界重新開始人生的奇幻冒險。作品以扎實的世界觀、人物群像與成長曲線獲得全球讀者熱烈支持，小說系列累積銷量突破千萬冊，動畫更在世界各地創下亮眼聲量，被視為近年最具代表性的異世界作品之一。簽名資格套組限定收錄以《無職轉生》主角與愛妻們的「壓克力簽名板」、「壓克力萬年曆」、「應援毛巾」與象徵幸運加持的「搶購勝利組御守」，更特別附上正反全家福照的「立體小腕枕」；以及「《無職轉生～蛇足篇～ (3)》」普通版小說，所有內容皆收錄於限定「大提袋」。

全台限量220份的簽名資格套組將於12/31（三）~1/7（三）限時一周開放至台灣角川官網登記抽選資格，可登記簽名會場次分別為【2026台北國際動漫節場】（限額120名）及【安利美特場】（限額100名），因活動名額有限，每位讀者僅限登記一個場次。

▲▼無職轉生。（圖／廠商提供）▲▼無職轉生。（圖／廠商提供）

【簽名會活動資訊】

《無職轉生 ～蛇足篇～》作者理不尽な孫の手簽名會
．活動時間：2026年2月8日（日）12:30~14:00
．活動地點：台北國際動漫節 南港展覽館 活動A舞台
．排隊時間：11:30 開放排隊（排隊地點依照大會指定排隊區）
．人數限制：120名

《無職轉生 ～蛇足篇～》作者理不尽な孫の手簽名會（安利美特場）
．活動時間：2026年2月8日（日）16:00~17:30
．活動地點：安利美特台北總店
．排隊時間：15:00 開放排隊（排隊地點依照安利美特指定排隊區）
．人數限制：100名

▲▼無職轉生。（圖／廠商提供）

