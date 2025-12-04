ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

2025臺北城市盃國際電競大賽吸破千民眾朝聖　以賽代訓備戰名古屋亞運

記者蘇晟彥／台北報導

由台北市體育局所舉辦，每年年末都會吸引電競粉絲朝聖的「2025臺北城市盃國際電競大賽」於11月8、9日圓滿落幕，今年以《傳說對決》、《快打旋風6》做為比賽項目，呼應即將到來的名古屋亞運電競項目，不僅有本土選手參戰，更有從新加坡、香港遠道而來的挑戰者，被視為亞運的前哨站。除了刺激電競賽事外，同時邀請人氣團體AcQUA源少年、Fubon Angels啦啦隊等到場應援炒熱氣氛，讓所有民眾在享受賽事之餘，也能在音樂的助燃下更沉浸的體驗氛圍。

▼「2025臺北城市盃國際電競大賽」圓滿落幕，民眾不僅更享受到電競魅力，更搭配音樂助陣，享受最沉浸的氛圍。

▲▼ 。（圖／體育署）

「臺北城市盃國際電競大賽」結合了臺北盃電競大賽以及臺北城市盃電競邀請賽，打造年度最多元熱鬧的電競賽事，
本賽事匯聚國際選手、全民參與、明星表演賽以及藝文演出，在11月8、9日在捷運展演廳完美落幕，兩天賽市共吸引超過千名觀眾到場同樂，堪稱年度電競盛事，今年為了呼應即將來臨的名古屋亞運電競項目，選定《快打旋風6》與《傳說對決》為比賽項目，因此有不少「準選手」到場參戰，更有來自香港、新加坡隊等地的外國選手參賽，吸引不少粉絲到現場朝聖。

除了熱血賽事外，為了能吸引更多民眾響應，台北市體育局也邀請到包含AcQUA源少年、Fubon Angels 啦啦隊及木莓 FRUCTOSE等不同團體在現場帶來表演，現場也有Cosplayer裝扮成《傳說對決》、《快打旋風6》中的人氣角色和民眾互動，讓觀眾在電競與音樂間盡情沉浸。

活動會場同時設有AI科技體驗區、電競週邊展示、抽獎活動等多元互動攤位，觀眾不僅能近距離欣賞高水準比賽，更能參與活動、帶走限量好禮，並透過攤位交流，了解電子競技更多的衍伸性。

▼兩天賽事皆有不同的團體表演，吸引更多民眾前來參加。

▲▼ 。（圖／體育署）

▲▼ 。（圖／體育署提供）

▲▼ 。（圖／體育署）

進入到賽事部分，得力於校園電競的推廣，這次賽事前4強皆由校園隊伍包辦，分別為稻江商職、萬能科大、黎明技術學院及莊敬高職，經過激烈賽事，最終由稻江哈士奇在決勝局中逆轉擊敗萬能雄獅，展現電競賽事的韌性與魅力；而因為上屆亞運獲得大量關注的格鬥遊戲，《快打旋風6》吸引香港、首爾、新加坡三大國際城市前來挑戰，最終由香港隊的Hotdog29、Scarlet_pc以絕佳操作與穩定節奏擊敗新加坡隊成功獲得賽事冠軍，分別拿下4萬、2萬獎金。

透過四城交流賽制，再透過電競作為共同語言，讓不少民眾更能深入了解「電競」魅力，更以賽代訓，提前替即將來臨的名古屋亞運熱身，促進本土選手與國際頂尖好手技術交流，而兩天線下實體觀眾超過千人次入場，讓臺北城市盃再度成為電競粉絲年度朝聖的盛典。

▲▼ 。（圖／體育署提供）

▲▼ 。（圖／體育署）

關鍵字：台北體育局電競

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【社死現場】女練跳繩褲子往下滑　安全褲噴飛才發現

推薦閱讀

《100女友》二創繪師離世...原作者獻插圖　妻子淚謝：被溫暖包圍

2025臺北城市盃國際電競大賽吸破千民眾朝聖　以賽代訓備戰名古屋亞運

上市前一天被封殺...獨立遊戲慘遭兩大平台禁售　團隊嘆：搞不懂

求職者AI冒充作品　遊戲公司面試改「現場畫」　嘆：只能這樣做

《逃離塔科夫》全球「首位通關」誕生　開發團隊祝賀曝運氣不好

hololive「天音彼方」宣布畢業　曝不轉生復出想回歸普通生活

日天團《Official髭男dism》首部演唱會電影！12月上映曝艱辛歷程

Kobo電子書2025台灣百大排行榜出爐　文學小說回溫、有聲書崛起

《GTA》大賣惹怒美國政府？聯合創始人爆料「差點被勒令關閉」

知名字型商大漲授權費　新方案暴增53倍...業界憂爆遊戲停更潮

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

遊戲公司面試改「現場畫」防AI履歷

《一拳超人》最新話評價大逆轉

字型商大漲授權費...恐掀遊戲停更潮

《逃離塔科夫》全球首位通關誕生

獨立遊戲慘遭兩大平台禁售

hololive「天音彼方」宣布畢業

《GTA》大賣惹怒美國政府？

遭「斷電趕下台」...大槻真希回應

《寶可夢傳說Z-A》不如阿爾宙斯

2025臺北城市盃吸破千民眾朝聖

最新新聞

《100女友》二創繪師離世...原作者獻插圖

2025臺北城市盃吸破千民眾朝聖

獨立遊戲慘遭兩大平台禁售

遊戲公司面試改「現場畫」防AI履歷

《逃離塔科夫》全球首位通關誕生

hololive「天音彼方」宣布畢業

《Official髭男dism》首部演唱會電影

Kobo電子書2025台灣百大排行榜

《GTA》大賣惹怒美國政府？

字型商大漲授權費...恐掀遊戲停更潮

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366