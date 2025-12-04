2025臺北城市盃國際電競大賽吸破千民眾朝聖　以賽代訓備戰名古屋亞運

記者蘇晟彥／台北報導

由台北市體育局所舉辦，每年年末都會吸引電競粉絲朝聖的「2025臺北城市盃國際電競大賽」於11月8、9日圓滿落幕，今年以《傳說對決》、《快打旋風6》做為比賽項目，呼應即將到來的名古屋亞運電競項目，不僅有本土選手參戰，更有從新加坡、香港遠道而來的挑戰者，被視為亞運的前哨站。除了刺激電競賽事外，同時邀請人氣團體AcQUA源少年、Fubon Angels啦啦隊等到場應援炒熱氣氛，讓所有民眾在享受賽事之餘，也能在音樂的助燃下更沉浸的體驗氛圍。

▼「2025臺北城市盃國際電競大賽」圓滿落幕，民眾不僅更享受到電競魅力，更搭配音樂助陣，享受最沉浸的氛圍。

「臺北城市盃國際電競大賽」結合了臺北盃電競大賽以及臺北城市盃電競邀請賽，打造年度最多元熱鬧的電競賽事，

本賽事匯聚國際選手、全民參與、明星表演賽以及藝文演出，在11月8、9日在捷運展演廳完美落幕，兩天賽市共吸引超過千名觀眾到場同樂，堪稱年度電競盛事，今年為了呼應即將來臨的名古屋亞運電競項目，選定《快打旋風6》與《傳說對決》為比賽項目，因此有不少「準選手」到場參戰，更有來自香港、新加坡隊等地的外國選手參賽，吸引不少粉絲到現場朝聖。

除了熱血賽事外，為了能吸引更多民眾響應，台北市體育局也邀請到包含AcQUA源少年、Fubon Angels 啦啦隊及木莓 FRUCTOSE等不同團體在現場帶來表演，現場也有Cosplayer裝扮成《傳說對決》、《快打旋風6》中的人氣角色和民眾互動，讓觀眾在電競與音樂間盡情沉浸。

活動會場同時設有AI科技體驗區、電競週邊展示、抽獎活動等多元互動攤位，觀眾不僅能近距離欣賞高水準比賽，更能參與活動、帶走限量好禮，並透過攤位交流，了解電子競技更多的衍伸性。

▼兩天賽事皆有不同的團體表演，吸引更多民眾前來參加。



進入到賽事部分，得力於校園電競的推廣，這次賽事前4強皆由校園隊伍包辦，分別為稻江商職、萬能科大、黎明技術學院及莊敬高職，經過激烈賽事，最終由稻江哈士奇在決勝局中逆轉擊敗萬能雄獅，展現電競賽事的韌性與魅力；而因為上屆亞運獲得大量關注的格鬥遊戲，《快打旋風6》吸引香港、首爾、新加坡三大國際城市前來挑戰，最終由香港隊的Hotdog29、Scarlet_pc以絕佳操作與穩定節奏擊敗新加坡隊成功獲得賽事冠軍，分別拿下4萬、2萬獎金。

透過四城交流賽制，再透過電競作為共同語言，讓不少民眾更能深入了解「電競」魅力，更以賽代訓，提前替即將來臨的名古屋亞運熱身，促進本土選手與國際頂尖好手技術交流，而兩天線下實體觀眾超過千人次入場，讓臺北城市盃再度成為電競粉絲年度朝聖的盛典。