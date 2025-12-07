ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《絲綢之歌》DLC鋼鐵刺客加入　玩家憂太久官方坦承：無法確認

記者黃冠瑋／綜合報導

《空洞騎士：絲綢之歌》自從遊戲在9月4日發售後，就掀起遊戲圈風潮，許多人都在討論劇情、戰鬥難度、打法等內容，早在先前就有玩家發現神秘紋章預告著DLC即將到來。如今開發團隊Team Cherry證實，大黃蜂冒險還未結束，並且暗示新角色鋼鐵刺客加入，也確認DLC已經正在製作，但目前無法給出明確時間。

▼《空洞騎士：絲綢之歌》傳出手遊詐騙廣告。（圖／翻攝自X／@TeamCherryGames）

▲▼《空洞騎士：絲綢之歌》DLC確認正在製作當中。（圖／翻攝自X／@TeamCherryGames）

根據外媒報導，《空洞騎士：絲綢之歌》可說是玩家眾盼已久的遊戲，遊戲也不失所望，在上市當天就曾一度造成全球大當機，甚至許多款獨立遊戲也因為它而紛紛延期上市，如今更是與今年度爆棚黑馬《光與影33號遠征隊》角逐年度最佳遊戲，連帶開發團隊Team Cherry兩位創辦人Ari Gibson與William Pellen也備受關注。

不過隨著遊戲已過將近三個月時間，基本上多數玩家也把該破主線劇情都已完成，因此許多玩家也開始期待後續DLC推出，畢竟先前才傳出在開發文件當中出現一個神秘紋章，讓許多人普遍認為是新的故事劇情。對此，開發團隊Team Cherry兩位創辦人Ari Gibson與William Pellen近日就接受採訪證實此事，明確表示大黃蜂冒險還未結束，DLC目前已經正在製作當中，「雖然開發人員的確有打算不要花過長的時間，不想讓玩家們再次等待太久，但我們仍然遵循相同的開發理念，所以有時候就會延長我們的開發時間」，這也意味著團隊目前無法給出明確時間。

此外，Ari Gibson也表示目前還沒討論出《空洞騎士：絲綢之歌》的DLC將要做成什麼規模，可能會像是前作《空洞騎士》DLC「生命之血」那樣的小型規模，或者像是「神之主宰」、「格林劇團」這樣大型DLC都有可能。雖說Ari Gibson與William Pellen沒有明確會製作何種內容，但有眼尖網友發現，很有可能是與「鋼鐵刺客」有關。因為早在先前預告就有出現過，但是目前遊戲仍未加入，很有可能是被當作DLC劇情推進的新角色，不論如何目前只能耐心等待官方推出，才能揭曉遊戲新樣貌。

關鍵字：空洞騎士絲綢之歌

