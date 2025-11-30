《卡比的馭天飛行者》空降日本銷售榜首　首周狂售20萬套

記者楊智仁／綜合報導

根據《Famitsu》公布的日本實體遊戲銷售數據，櫻井政博監製的 GameCube 經典作《卡比的馭天飛行者》自 11 月 20 日發售以來，在日本首週實體遊戲銷售榜中空降冠軍，再次展現任天堂平台的壓倒性優勢。

▼卡比的馭天飛行者。（圖／翻攝自任天堂）

《卡比的馭天飛行者》主打讓玩家能夠自由組合飛行者與性能迥異的飛行器來進行競賽，操作簡單並兼具戰略要素的飛行動作類遊戲，不少人形容就像是「瑪利歐賽車+大亂鬥」綜合體，如果讓朋友一同遊玩，或使用 Nintendo Switch 2 的 Chat 系統就能讓遊戲更有趣，遊戲共支援最多16人線上對戰。

《卡比的馭天飛行者》截至 11 月 23 日共售出 194,594 套，穩居榜首，該成績幾乎是本周亞軍《瑪利歐賽車世界》的三倍，後者在日本累積實體銷量（含 Switch 2 同捆版本）已突破 220 萬套。同時《寶可夢傳說 Z-A》持續熱銷，跨 Switch 與 Switch 2 平台共售出 50,540 套，其中 Switch 原版佔 57%、Switch 2 佔 43%。榜單依舊由任天堂作品主導，前 15 名全為 Switch 或 Switch 2 遊戲，僅兩款 PS5 作品擠入前 20。