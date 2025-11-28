ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

新卡片機台《祕密的偶像公主》東森廣場亮相！爆滿人潮搶試玩

記者楊智仁／台北報導

由 TAKARA TOMY 旗下玩具廠商 T-ARTS Company,Ltd. 及遊戲製造廠商 syn Sophia, Inc. 共同開發，並由世雅育樂股份有限公司（SEGA Taiwan Ltd.）代理的卡片遊戲機《祕密的偶像公主》將於 12 月 4 日（四）全台同步上市，今日下午也在台北東森地下街 K 區中央廣場舉辦記者會及先行體驗會，現場吸引眾多排隊人潮，不少家長帶著小孩來到東森廣場就是為了第一時間感受新機台的魅力。

▼《祕密的偶像公主》於東森廣場辦上市記者會。（圖／記者湯興漢攝）▲▼《祕密的偶像公主》上市記者會。（圖／記者湯興漢攝）

《祕密的偶像公主》為星光系列最新作品、《閃躍吧！星夢☆頻道》的後續機種，延續該系列廣受好評的節奏玩法，本作在互動性與遊戲體驗上全面升級，帶來嶄新的遊戲體驗。今天所舉辦《祕密的偶像公主》卡片遊戲機台上市記者會，現場特別邀請深受小朋友喜愛的 YOYO TV 番茄姐姐、葡萄姐姐、雲朵姐姐與大家一同體驗最新機台，搶先感受遊戲魅力。除了現場試玩，YOYO姐姐們還帶來《祕密的偶像公主》動畫主題曲舞蹈表演，與玩家一起炒熱氣氛。

▲▼《祕密的偶像公主》上市記者會。（圖／記者湯興漢攝）

遊戲機台於 12 月 4 日正式上市之前，SEGA Taiwan 將於 11 月 28 日至 11 月 30 日在台北東森地下街 K 區中央廣場舉辦《祕密的偶像公主》先行體驗會，活動期間玩家可搶先體驗全新音樂遊戲，與其他玩家一同享受華麗舞台的魅力。只要現場體驗遊戲機台，即可獲得限量新手禮包一份，包含活動限定卡片絕對是收藏玩家不能錯過的珍藏品。後續《祕密的偶像公主》也會與三位 YOYO 姐姐一同在全台各地百貨舉辦「祕密的偶像公主 YOYO 姐姐見面會」，期待爸爸媽媽帶著小朋友一起蒞臨現場享受熱鬧的活動氣氛。

▲▼《祕密的偶像公主》上市記者會。（圖／記者湯興漢攝）

全新音樂遊戲體驗　大人小孩都輕鬆上手

只要將卡牌放置於《祕密的偶像公主》遊戲機台感應面板上，螢幕即會自動出現卡牌對應的角色與造型，玩家可選擇使用 1 張或 2 張卡牌，雙卡玩法更考驗玩家的反應力。將手放在卡牌上，跟隨音樂與畫面指示移動卡牌、描繪圖樣，抓準節奏挑戰連續 COMBO，就能獲得更多星星。當遊戲畫面左上方人氣計量表充滿時，將觸發「人氣螢光幻彩變身」特效，偶像公主在歌曲後半段也將以更加閃耀的造型華麗登場。

▲▼《祕密的偶像公主》上市記者會。（圖／記者湯興漢攝）

華麗度 MAX！全星等精緻閃卡採用閃亮雷射加工設計

《祕密的偶像公主》卡牌共分 3 種星等，每張卡牌皆採用精緻雷射設計，讓卡牌閃耀質感全面升級。其中 4 星卡搭配金箔加工，不僅提升華麗程度，也增添收藏意義。卡牌上繽紛閃耀的造型不僅提升收藏價值，更能在遊戲中獲得更高人氣能量，讓玩家輕鬆累積星星一起努力挑戰過關。

▲▼《祕密的偶像公主》上市記者會。（圖／記者湯興漢攝）

創建自己的專屬角色　紀錄每一次的遊玩紀錄

延續《閃躍吧！星夢☆頻道》的專屬角色玩法，《祕密的偶像公主》同樣也可以創建專屬角色進行遊玩。玩家可透過存檔代碼創建角色，不僅能搭配周邊商品「祕密的偶像公主手環」，還可以透過 SEGA Taiwan 卡片遊戲機台官方 LINE 帳號領取「偶像公主 ID」，將帳號連結手機，隨時隨地輕鬆使用！擁有存檔代碼後，只需在遊戲機台掃描即可依個人喜好設定角色外觀。若選擇專屬角色進行遊玩，角色將穿上卡牌上的偶像公主造型登上舞台。

▲▼《祕密的偶像公主》上市記者會。（圖／記者湯興漢攝）

關鍵字：祕密的偶像公主

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

不喝咖啡的圭賢如何找出星巴克咖啡？

推薦閱讀

蘋果2025耶誕送禮攻略　選對秒變 Apple小天才

客製化魅力大爆發！從設計到完工全參與　MOA Expo 玩具槍展「專屬打造」成玩家最夯

沙國1.6兆收購EA恐生變？　傳「現金短缺」PIF闢謠只等美監批准

新卡片機台《祕密的偶像公主》東森廣場亮相！爆滿人潮搶試玩

《星際異端先知》恐缺席2025TGA　傳明年不上市網諷：DEI害的

SEGA認新作銷售不如預期　玩家等「完全版」出現延後購買心態

Faker登節目曝冠軍造型「考慮選加里歐」：他是投票第一名

《數碼寶貝》新作極好評　製作人談與《寶可夢》差異：各有強項

TLN財務問題遭除名...基地清倉賣「主機、電競椅、隊服」一件不留

中國3A《湮滅之潮》帥炸BOSS曝光　「亞瑟史詩」網吹：來勢洶洶

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

日動畫再出現「請勿與熊戰鬥」標語

《數碼寶貝》製作人談與《寶可夢》差異

TLN財務問題遭除名...經理清倉拍賣

SEGA認新作銷售不如預期

《我的英雄學院》最終季封神

《寶可夢傳說ZA》PO紅藍甜點猜測

開發10年遊戲特賣衰撞新硬體發表

《空之軌跡 FC》繁中版延期推出

《一拳超人》第三季動畫品質遭抨擊

Faker曝冠軍造型「考慮選加里歐」

最新新聞

蘋果2025耶誕送禮攻略

MOA Expo 玩具槍展「專屬打造」成玩家最夯

沙國1.6兆收購EA恐生變？

卡片機台《祕密的偶像公主》東森廣場亮相

《星際異端先知》恐缺席2025TGA

SEGA認新作銷售不如預期

Faker曝冠軍造型「考慮選加里歐」

《數碼寶貝》製作人談與《寶可夢》差異

TLN財務問題遭除名...經理清倉拍賣

中國3A《湮滅之潮》帥炸BOSS曝光

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366