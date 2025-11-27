《寶可夢傳說ZA》PO「紅藍甜點」猜測　暗示2個原古神獸回歸

記者黃冠瑋／綜合報導

《寶可夢》系列新作《寶可夢傳說Z-A》自從上市後，關於遊戲中各種設定討論可說是層出不窮，像是「超進化海星美腿」、「皮卡丘便便」等。而早在先前洩露DLC「超次元爆湧」就傳出將會有神獸回歸，對此近日官方與知名咖啡店合作推出寶可夢餐點，其中出現紅藍甜甜圈，暗示著神獸固拉多、蓋歐卡可能會回歸。

▼《寶可夢傳說Z-A》合作甜點暗示固拉多、蓋歐卡回歸。（圖／翻攝自Pikachu Sweets）

根據外媒報導，隨著《寶可夢傳說Z-A》DLC「超次元爆湧」即將在2025年12月10日前發售，官方也宣布將和位於東京的「皮卡丘甜點by寶可夢咖啡店」合作，推出以DLC為出發的相關甜點，其中值得注意的是，有兩款暫時命名為「紅色甜甜圈」和「藍色甜甜圈」，很明顯示為了避免在遊戲上市前劇透而不給予真正命名，但如果熟悉寶可夢粉絲一看就會知道，甜甜圈外觀造型就是《寶可夢 紅寶石／藍寶石》的封面神獸固拉多與蓋歐卡，更有趣的是官方還特意註明「它們看起來像是某種寶可夢」，再次先前爆料可能將在劇情中扮演重要戲份，並且將會有回歸原始型態。

至於甜點方面，官方公告，「紅色甜甜圈」將會是草莓與茶的風味，而「藍色甜甜圈」則是香蕉與檸檬風味，兩款售價均為550日圓（約新台幣110元），另外還會販售「胡帕的惡作劇紅寶石巧克力星冰樂」售價為864日圓（約新台幣174元），商品將會從2025年12月10日至2026年3月1日期間推出，恰巧的是活動剛好同步DLC「超次元爆湧」發售。

另外，先前也傳出《寶可夢傳說Z-A》DLC「超次元爆湧」，將會有138個寶可夢回歸，並引進19種全新的超級進化形態，包括雷丘的兩種超級進化形態，以及路卡利歐、烈咬陸鯊和阿勃梭魯的全新超級進化形態（疑似Ｚ型態）。