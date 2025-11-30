《決勝時刻：黑色行動7》「核爆鎮」回歸　偶爆沒彩蛋網曝1關鍵

記者黃冠瑋／綜合報導

動視暴雪旗下人氣射擊遊戲《決勝時刻：黑色行動7》已正式上市，雖說目前銷售仍落後於《戰地風雲6》，但許多人認為仍不容小覷。對此，官方也在近日回歸經典地圖「核爆鎮」，然而卻有新玩家發現傳統全射擊人偶彩蛋，竟沒有觸發，但對於老玩家而言卻不意外，原因是彩蛋會在地圖上線一週後才實裝。

▼《決勝時刻：黑色行動7》核爆鎮地圖回歸。（圖／翻攝自《決勝時刻：黑色行動7》Steam）

根據外媒報導，近期隨著經典地圖「核爆鎮」回歸，知名《決勝時刻》情報帳號DETONATED就發現，在此次2025回歸地圖版本中，人偶的頭部無法被射下，從而無法觸發自2010年以來幾乎存在於每一代核爆鎮地圖的彩蛋。如果熟悉玩過各代《決勝時刻》的玩家就會知道，核爆鎮的人偶彩蛋首次出現於2010年的初代《黑色行動》，當時射下所有人偶頭部，就會播放滾石樂團的名曲「Sympathy for the Devil」，後續在《黑色行動2》中，完成挑戰則能讓玩家在地圖的電子看板上遊玩經典的Activision老遊戲，從此也成為該地圖傳統，一直到如今《決勝時刻：黑色行動6》中觸發該彩蛋則是會跑出窮追猛打如同殭屍的人偶。

至於為何「核爆鎮」地圖上線後，沒有該彩蛋加入，普遍老玩家則是認為該彩蛋依然存在於遊戲檔案中，只是尚未被官方正式啟用，畢竟《決勝時刻：黑色行動6》也是地圖上線一週後才加入該彩蛋，如果《決勝時刻：黑色行動7》也依照該模式進行，那麼官方很可能會在12月初與第一季資訊同步加入。

另外，官方也公布了只要玩家完成11個合作劇情戰役任務，便可解鎖「終極之戰」模式（Endgame），該模式下可與32名玩家一同協助戰鬥，探索潛在阿瓦隆地區的危險，玩法類似於在有限時間內進行撤離，並可以取得與評分相等獎勵。