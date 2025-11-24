寶可夢樂園森林區「5歲以下孩童」不得入惹議　官方強調安全考量

記者楊智仁／綜合報導

《寶可夢》系列首座戶外常設主題設施《PokéPark 關都》（預計 2026 年 2 月 5 日開幕）近日更新官方網站，針對部分民眾對「入場限制缺乏對特定族群考量」的質疑，發表正式聲明，呼籲外界理解相關安全規定。

▼《PokéPark 關都》明年開幕。（圖／翻攝自寶可夢）

這座佔地約 2.6 公頃的全新主題區，結合讀賣樂園既有場地與新開發區域打造，遊客可在充滿 600 多種寶可夢的「森林」與「城鎮」間展開冒險。核心區域「寶可夢森林」全長約 500 公尺，擁有階梯、草叢、隧道與山路等多樣地形，讓玩家近距離觀察來自關都地區的寶可夢生態。

然而，由於該區保留自然地形、包含 110 階階梯與陡坡，為保障安全官方設定入場限制—— 5 歲以下孩童及其同行者、行動不便或無法爬階者皆不得進入，即使有陪同也不例外。針對部分輿論質疑「對受限族群缺乏考量」，官方在公告中表示，「自 2025 年 11 月 11 日公布設施與票務資訊後，我們收到了許多關於『寶可夢森林』入場條件的詢問與意見。我們誠摯接納各方回饋，並正進一步檢討。」

聲明中說明，《PokéPark 關都》由三大區域構成：「入口廣場」、「寶可夢森林」與「草紗鎮」。其中「入口廣場」與「草紗鎮」為無限制開放區；而「寶可夢森林」因地形崎嶇、需考慮避難動線與災害時安全，才設有入場條件。最後官方強調，「未來我們將在安全考量下，繼續研議如何讓更多民眾都能安心享受 PokéPark 的體驗。」