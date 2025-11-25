百萬VT「鯊魚子Saba」驚傳反覆生病　直播暫休粉絲不捨：要保重

記者黃冠瑋／綜合報導

個人勢VTuber「Sameko Saba」憑藉著亮麗獸娘造型，以及多個VTuber前輩關注，讓她自6月出道後，沒多久就一舉成為百萬VTuber行列。雖說沒有固定直播時間，但有粉絲發現她近期直播頻率變少，對此Saba則是坦言，由於近期反覆生病，因此開台與活動才會較不穩定，讓不少粉絲替她感到不捨，希望保重身體。

▼VT「鯊魚子Saba」曝健康出問題。（圖／翻攝自X／@samekosaba）

事情其實是，VTuber「鯊魚子Saba」於20日在社群公告，以一如既往的招呼方式「Yoho」向粉絲宣布，因個人健康問題，目前開台與活動將會不穩定。首先她先感謝粉絲給予她的包容，但她就透露自出道以來因為反覆生病，導致身體需要好好休養，才有粉絲所看到的直播不穩定，但幸好也因為自己身為個人勢、不必固定公布周表，讓她能在身體狀態允許時以更彈性的方式活動。

雖說此次她並未透露自己生病具體原因，但她也向粉絲喊話只要身體好轉、能夠活動，便會立刻回來與大家見面。對此，消息曝光後吸引了超過57萬粉絲感到不捨並於貼文底下獻上祝福，「Yoho，Saba真的想你，好好休息，希望早日康復」、「健康第一，照顧好自己，無論發生什麼，我們都會在你身邊」、「Saba健康最重要，別擔心我們都會在這裡等你回來」、「沒關係慢慢來，希望保重身體」。