《寶可夢傳說Z-A》不如阿爾宙斯　市調曝歐美玩家更愛槍戰射擊

記者黃冠瑋／綜合報導

《寶可夢》系列新作《寶可夢傳說Z-A》上市後，可說是話題滿滿，並且在全球上市首周就成功突破580萬套銷售。然而看似美好佳績，知名市場調查機構Newzoo近期卻發現本作不如《寶可夢傳說：阿爾宙斯》，其中就透露部分原因與歐美玩家更偏愛像是《戰地風雲6》等槍戰射擊遊戲有關。

▼《寶可夢傳說Z-A》表現不如阿爾宙斯。（圖／翻攝自《寶可夢傳說Z-A》）

根據Newzoo10月份數據顯示，在美國、英國、法國、德國、義大利和西班牙等國家遊戲排名前20中，射擊遊戲佔絕大多數，其中《戰地風雲6》在發售後更是一舉榮登營收榜首，並且每日玩家同時上線也維持在前三名，同樣逃脫射擊遊戲《Arc Raiders》也在收入排名第7名，至於後續才上市的《決勝時刻：黑色行動7》則是暫時位居第9名，就別提像是《CS2》、《APEX》、《絕地戰兵2》等老牌射擊遊戲也都位列前茅。

不過在被射擊遊戲佔滿的市場中，10月份所上市的《寶可夢傳說Z-A》卻成為獨樹一格存在，收入排名來到第５名，並且開賣首周，任天堂官方就公布全球已經突破580萬套。雖說能有如此佳績，對於其他遊戲而言是無法輕易抵達高度，但Newzoo卻指稱表現不如《寶可夢傳說：阿爾宙斯》，點出一部分可能是玩家擔心會重現《寶可夢朱／紫》畫面糟糕情形，因此不願輕易嘗試購買新作，再加上對於歐美玩家而言，更偏愛射擊遊戲那樣爽快戰鬥，因此銷售才一直沒辦法突破紀錄。