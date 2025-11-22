《卡比的馭天飛行者》比基尼川崎疑擦邊遭下架　大神出手玩瘋了

ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

記者蘇晟彥／綜合報導

任天堂經典競速遊戲續作《卡比的馭天飛行者》20日正式上市，遊戲睽違22年再度出現在玩家面前，吸引不少老粉興奮難耐。除了遊戲本身有趣外，這次開放「我的飛行器」自訂系統，更是吸引不少大神出手，各種「動漫角色」都紛紛變成能夠騎乘在身上的飛行器，甚至出現「擦邊」比基尼川崎廚師，讓官方緊急下架，更替這款遊戲增添不少話題性。

▼《卡比的馭天飛行者》開放自訂飛行器，讓不少大神出手讓遊戲更有趣。（圖／翻攝自網路）

▲▼

《卡比的馭天飛行者》主打讓玩家能夠自由組合飛行者與性能迥異的飛行器來進行競賽，操作簡單並兼具戰略要素的飛行動作類遊戲。不少人形容就像是「瑪利歐賽車+大亂鬥」綜合體，如果讓朋友一同遊玩，或是使用Nintendo Switch 2的Chat系統，就能讓遊戲更有趣，遊戲共支援最多16人線上對戰。

對此，遊戲中飛行器不僅造型各異，更提供編輯器提供玩家自行發揮創意，上市兩天就吸引各路大神出手，製造出各種飛行器提供其他玩家使用，不管是寶可夢系列、吉伊卡哇、各種動漫角色，讓不少玩家反倒沉迷在彩繪飛行器的過程，掀起一股「飛行器競賽」。

但近期話題討論最高的莫過於「擦邊」比基尼川崎廚師，將原先惡搞迷因（因為川崎只穿圍裙，裡面什麼都沒穿）實際製作成飛行器，疑似踩到二創守則的邊邊，讓官方緊急下架，但仍有不少網友還是想要挑戰，開始走起「灰色地帶」，各種不同的川崎飛行器也順應而生。

《卡比的馭天飛行者》已正式上市，僅能在Nintendo Switch 2 上遊玩。

▲▼

