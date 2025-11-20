《美麗新世界117：羅馬治世》創歷代紀錄　破25年銷售最速

記者蘇晟彥／綜合報導

Ubisoft 20日宣布，《美麗新世界117：羅馬治世》締造的非凡發售紀錄，成為該系列 25 年歷史上銷售速度最快的遊戲。在 Steam 全球暢銷榜上排名第二，並躋身德國、法國、英國和美國的暢銷榜前三名。

歷經 25 年和 7 部作品，《美麗新世界》系列憑藉著最新發售的《美麗新世界117：羅馬治世》，鞏固了其在策略遊戲市場中的地位。這款由 Ubisoft 美因茲工作室開發的遊戲，邀請玩家來到羅馬帝國最繁榮的時代形塑其命運。本作完美融合了策略城市建設、深度經濟模擬與 4X 元素，打造出令人身歷其境的世界，而其令人印象深刻的規模與震撼的視覺效果，更是引起了長年粉絲和新玩家的強烈共鳴。IGN 給予本作 9/10 的高分，並稱其為：「值得起立鼓掌的華麗古典城市建設遊戲。」

《美麗新世界117：羅馬治世》發售佳績

． 史無前例的銷售佳績：本作成為該系列 25 年歷史上銷售速度最快的遊戲。在 Steam 全球暢銷榜上排名第二，並躋身德國、法國、英國和美國的暢銷榜前三名。

． 廣獲好評：本作在 Metacritic 上的平均得分為 85 分，在 OpenCritic 上的評論家推薦率達 94%，並獲得評論界廣泛讚譽，使其成為該系列史上評分最高的《美麗新世界》作品。

． 創紀錄的參與度：在發售後第一週內，《美麗新世界117：羅馬治世》的日均遊玩時間來到 3.7 小時，玩家人數更達到了史無前例的新高，使其成為該系列中玩家人口成長速度最快的作品。



《美麗新世界》執行製作人 Stéphane Jankowski 表示：「《美麗新世界117：羅馬治世》正式啟航，為我們深愛的系列和所有傾注熱情、創造力與無數時間的同仁們，寫下了嶄新篇章。我們虛心面對玩家的熱烈反應，開發團隊會繼續努力，持續聽取回饋意見，並致力於推出充滿雄心壯志的第一年內容，將我們的遊戲世界擴展至埃及行省！」