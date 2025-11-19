寶可夢樂園「需能爬110階梯」引熱議　日網笑：是寺廟嗎

記者楊智仁／綜合報導

全球首座寶可夢樂園「PokéPark KANTO（寶可樂園：關都）」確定將於明年 2 月 5 日在東京正式開幕，讓不少粉絲相當期待。不過近期官方公布園區設計理念與票價資訊，部分區域禁止 5 歲以下孩童進入，還有客人須能夠「獨自上下 110 階樓梯」引發熱議。

▼PokéPark KANTO 明年開幕。（圖／翻攝自推特）

根據主辦方說明 PokéPark 佔地約 2.6 公頃分為兩大區域：一是擁有商店與遊樂設施的「カヤツリ鎮」，另一是長約 500 公尺、可觀察寶可夢生態的「Pokémon Forest（寶可夢森林）」。其中「寶可夢森林」為自然地形改造區，設有階梯與陡坡，為維護訓練家安全，未滿 5 歲幼童與其同行者、無法攀爬 110 階階梯者等，即使有陪同協助者亦無法入場。

營運方 PokéPark Kanto 表示，此舉是「基於安全與健康考量」，強調園區利用原生地形打造，旨在重現寶可夢世界的自然冒險氛圍，對體力要求較高。關於這些規範日本網友表示，「110 階是寺廟等級了」、「幼稚園小孩都很喜歡寶可夢耶」、「110 階我聽到已經走不動了」。也有家長反映，孩子分別是 3 歲、5 歲，這樣可能要讓丈夫在外面陪女兒，自己帶著 5 歲的兒子進入森林區。