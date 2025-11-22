《天命2》「紅色戰爭」訴訟結束　Bungie妥協和解寬限60天恐生變

記者黃冠瑋／綜合報導

索尼旗下遊戲工作室Bungie所推出的《天命2》，先前就由於「紅色戰爭」戰役版被科幻作家指控抄襲遭到開告，雙方互相辯駁，讓訴訟長達一年多時間。如今終於宣告結束，開發商Bungie將與作家進行和解索賠，對此法官表示，此案將不會進入審判程序，不過和解寬限期為60天，期間如果破裂將會重啟訴訟。

▼《天命2》紅色戰爭抄襲案結束。（圖／翻攝自《天命2》Steam）

根據外媒報導，事情起因其實是始於2024年10月，當時一位科幻作家Matthew Kelsey Martineau聲稱，Bungie工作室抄襲了他2013年至2014年間發佈在其WordPress網站上的故事中「大部分內容」，並且直接點名，像是紅色軍團派系、紅色戰爭故事情節以及一些故事細節等元素，都是「直接」取自他的原創作品，因而決定向Bungie工作室提告，讓《天命2》粉絲都感到相當震驚。

對此，Bungie則是出面否認此事，並向法院提出多個證據，不過卻遭法官駁回，原因竟是由於原版紅色戰爭已從遊戲中移除，Bungie只能依靠玩家所留下影片和維基百科資料，但由於證據是來自第三方資料，並不能有效證明Bungie沒有抄襲，因此證據作廢。

後續隨著訴訟推進Matthew Kelsey Martineau更是擴大指控，將「歐西里斯的詛咒」（Curse of Osiris）資料片也納入訴訟，稱其故事與他的作品有重疊之處。隨後他的法律團隊更試圖將《天命魔典選集》（Destiny Grimoire Anthology）系列書籍也列為證據。Bungie或許是沒有辦法拿出更多證據，如今決定將與Matthew進行和解，雖說賠償過程並未公開，但根據法院透露「所有索賠項目均已達成和解」，此案將有寬限期60天，若和解協議在此期間破裂，案件仍有可能重啟。

另外，《天命2》近期出現大量玩家流失情形，造成索尼損失315億日圓（相當於新台幣63億元），對此Bungie則是預計將為《天命2》推出Renegades模式，並針對先前玩家所提出反饋進行調整，提升遊戲體驗，試圖挽救目前玩家大量流失問題。