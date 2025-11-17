ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

電競元年！台灣選手奪《聯盟戰棋》世界冠軍、456萬獎金

記者蘇晟彥／綜合報導

《英雄聯盟》衍生自走棋策略遊戲《聯盟戰棋》16日舉辦《棋手皇冠盃》世界冠軍賽，最終由6位APAC（亞太）選手、1位CN（中國）賽區及1位EMEA（歐洲、中東及非洲）進入冠軍賽，經過長達7小時、6輪比賽激戰，最終由來自APAC賽區，同時也是台灣的選手WithoutYou（不能沒有你）斬獲冠軍，獲得15萬美金（約456萬台幣），再度燃起粉絲電競魂。

▼台灣選手WithoutYou奪下總冠軍。（圖／翻攝自TFT粉專）

▲▼

《聯盟戰棋》APAC入圍賽從10月底一路開打，最終選出各地區精英，在14-16日舉辦《棋手皇冠盃》K.O.競技場世界冠軍賽。經過兩天廝殺後，本屆由APAC賽區獨領風騷，在8位資格中搶下6位，而CN、EMEA賽區則僅存1位。本屆冠軍賽採用「將死賽制」，在獲得20分積分後，必須「吃雞」（拿下第一名）才能奪得最後冠軍，而在第四局後，率先由CN賽區WEIMULUOQIU及APAC賽區的WithoutYoug率先聽牌，但在第五局中雙方都沒有吃雞，賽區拖至第六把，此時已經有五名選手離冠軍只差一步。

但在第六局中，WithoutYou採取營運陣，最終選擇6重裝95，在第四階段的尾端將卡牌、李星都抽到2星後一路連勝，最終在決勝局與同樣來自APAC賽區的鐵之硬沼的星光狙擊95對陣，靠著李星撐場到對方前排全倒，最終擊敗對手，以總分36分的高分拿下本次《棋手皇冠盃》K.O.競技場世界賽冠軍，同時獲得15萬美金獎金（約台幣456萬），第二三名則為CN賽區WEIMULUOQIU及APAC賽說YBY1。

此外，新版本「英雄棋譚」將在12月3日正式上線。

關鍵字：聯盟戰棋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【機車變球瓶】轎車衝撞待轉區　7機車如保齡球被撞飛

推薦閱讀

電競元年！台灣選手奪《聯盟戰棋》世界冠軍、456萬獎金

異世界千萬作《Re:0》明年4月播！預告釋出邁賢者塔神篇章

《法環黑夜君臨》玩家憂新鮮感流失　官方出招推DLC激回歸

《上古卷軸6》玩家苦等「七年無期」　總監突爆：可能驚喜登場

《封印戰記》英版林克被發好人卡　稱「只是朋友」網吐槽少騙人

《寶可夢》新桌遊12月發售！2V2合作對戰...考驗運氣與心理博弈

Ubisoft臨時延後財報公布、停股票交易　外界狂猜將發重大公告

《逃離塔科夫》總監不怕「負評轟炸」　揚言：來炸我們相信Steam

《沉默之丘 f》驚現山寨版？劣質AI圖、抄襲素材...賣150元

《絲綢之歌》「頭痛小怪」削弱　中翻引入玩家歡呼：來了

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

Steam新遊戲主機賣多少？

Steam出包開發10年遊戲首周只賣500套

《鬼滅之刃》快閃店降臨高雄

《天命2》表現不佳索尼315億日圓損失

《寶可夢》新桌遊12月發售

《法環黑夜君臨》玩家憂新鮮流失

《Possessor(s)》通關老實說

《上古卷軸6》玩家苦等七年無期

《野原廣志午餐流派》爆紅流量飆百萬

《封印戰記》英版林克被發好人卡

最新新聞

台灣選手奪《聯盟戰棋》世界冠軍

異世界千萬作《Re:0》明年4月播

《法環黑夜君臨》玩家憂新鮮流失

《上古卷軸6》玩家苦等七年無期

《封印戰記》英版林克被發好人卡

《寶可夢》新桌遊12月發售

Ubisoft臨時延後財報公布、停股票交易

《逃離塔科夫》總監不怕負評轟炸

《沉默之丘 f》驚現山寨版

《絲綢之歌》「頭痛小怪」削弱

熱門快報

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366