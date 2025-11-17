電競元年！台灣選手奪《聯盟戰棋》世界冠軍、456萬獎金

記者蘇晟彥／綜合報導

《英雄聯盟》衍生自走棋策略遊戲《聯盟戰棋》16日舉辦《棋手皇冠盃》世界冠軍賽，最終由6位APAC（亞太）選手、1位CN（中國）賽區及1位EMEA（歐洲、中東及非洲）進入冠軍賽，經過長達7小時、6輪比賽激戰，最終由來自APAC賽區，同時也是台灣的選手WithoutYou（不能沒有你）斬獲冠軍，獲得15萬美金（約456萬台幣），再度燃起粉絲電競魂。

▼台灣選手WithoutYou奪下總冠軍。（圖／翻攝自TFT粉專）



《聯盟戰棋》APAC入圍賽從10月底一路開打，最終選出各地區精英，在14-16日舉辦《棋手皇冠盃》K.O.競技場世界冠軍賽。經過兩天廝殺後，本屆由APAC賽區獨領風騷，在8位資格中搶下6位，而CN、EMEA賽區則僅存1位。本屆冠軍賽採用「將死賽制」，在獲得20分積分後，必須「吃雞」（拿下第一名）才能奪得最後冠軍，而在第四局後，率先由CN賽區WEIMULUOQIU及APAC賽區的WithoutYoug率先聽牌，但在第五局中雙方都沒有吃雞，賽區拖至第六把，此時已經有五名選手離冠軍只差一步。

但在第六局中，WithoutYou採取營運陣，最終選擇6重裝95，在第四階段的尾端將卡牌、李星都抽到2星後一路連勝，最終在決勝局與同樣來自APAC賽區的鐵之硬沼的星光狙擊95對陣，靠著李星撐場到對方前排全倒，最終擊敗對手，以總分36分的高分拿下本次《棋手皇冠盃》K.O.競技場世界賽冠軍，同時獲得15萬美金獎金（約台幣456萬），第二三名則為CN賽區WEIMULUOQIU及APAC賽說YBY1。

此外，新版本「英雄棋譚」將在12月3日正式上線。