Steam新遊戲主機賣多少？內部人士「接近同級PC」　業界估價曝光

記者楊智仁／綜合報導

Valve 本周正式公布了全新一代 Steam Machine，這款方形電玩主機預計將對次世代遊戲硬體市場產生重大影響，儘管它本質上仍是一台迷你 PC，不過最大謎團仍在於售價。Valve 並未在發表時揭露具體價格，但外界從配置與訪談中已找到一些線索。

▼Valve 本周公布全新一代 Steam Machine。（圖／翻攝自steam）

Steam Machine 採用性能接近 Radeon RX 7600 行動版 的 GPU，功耗（TDP）則明顯更高，Valve 內部人士透露，雖然尚未確定定價但將「與同級遊戲 PC 相近」。Valve 硬體工程師 Yazan Aldehayyat 表示，「我們在做每個硬體與功能決策時都反覆考量可負擔性，希望讓它盡可能親民。」這與當年 Steam Deck 的策略一致以「最低入手價」打開市場。

就規格而言，Steam Machine 採用 6 核心 Zen 4 CPU 與 RDNA 3 GPU（28 組運算單元）。若以桌機等級對照，大約相當於 Ryzen 5 7600X + Radeon RX 7600M 的性能組合。根據估算，一台具相同規格的桌機目前約需 913 美元 ( 約 28000 台幣 )，但 Steam Machine 體積僅為 6 吋立方體，更接近高性能迷你電腦的設計。

若以筆電對照，目前如 MSI Thin B13VF（Core i5-13420H、16GB RAM、RTX 4060、512GB SSD）售價約 780 美元，與 Steam Machine 的性能相當，因此業界推測 Steam Machine 的價格將落在 700～800 美元 區間 ( 約 22000 - 25000 )，若 Valve 願意激進定價，甚至可能壓到 600 美元 ( 約 18300 台幣 )。

不過，Valve 仍面臨「迷你電腦的高成本問題」，以 Asus ROG NUC 為例，雖體積相近但售價高達 1,629 美元 ( 近五萬元台幣 )，顯示若 Steam Machine 定價過高，恐在上市初期即「暴死」。SteamOS 幾乎強制用戶進入 Steam 生態圈，Valve 可透過軟體銷售利潤來部分補貼硬體成本，這正是傳統遊戲主機的獲利模式。由於微軟正在推進類 PC 化的下一代 Xbox 並強化 Microsoft Store 生態，Valve 顯然希望透過 Steam Machine 穩固用戶基盤，守住那關鍵的「30% 抽成」。

Valve 曾坦言，推出 Steam Deck 時設定 400 美元售價「痛苦但關鍵」，如今已證明這一策略成功。若 Steam Machine 也延續相同思路，它可能以親民價格切入市場。儘管許多玩家期待售價能低於 500 美元，但從硬體成本來看，業界普遍認為這幾乎不可能實現。