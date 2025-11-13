ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

寶可夢首款沙盒遊戲售價近70美元...「鑰匙卡」形式網質疑食言

記者楊智仁／綜合報導

任天堂宣布《Pokémon Pokopia》將於 2026 年 3 月 5 日 正式發售，售價為 69.99 美元（日本售價為 8,980 日圓），並且將以「鑰匙卡」實體形式販售，此消息一出立即在玩家間引發熱議。

▼Pokémon Pokopia 於 2026 年 3 月 5 日發售 。（圖／翻攝自寶可夢） ▲▼Pokémon Pokopia。（圖／翻攝自寶可夢）

官方商店頁面同步上線後，揭露遊戲價格與發行形式細節，《Pokémon Pokopia》美國已開放預購售價 69.99 美元、日本售價 8,980 日圓，與《瑪利歐賽車世界》相當，並高於《咚奇剛 蕉力全開》與《寶可夢傳說 Z-A》等作品。除此之外，任天堂日本官網標註《Pokopia》實體版為「鑰匙卡」形式，雖然美國官網尚未顯示相同資訊，但任天堂同步上傳一支 YouTube 教學影片，介紹「Switch 2 鑰匙卡運作方式」並以《Pokopia》作為範例。

「遊戲鑰匙卡」自從推出後就一直飽受爭議，「鑰匙卡」不同於傳統遊戲卡匣，內部不含完整遊戲資料，僅提供授權下載啟動碼，玩家購買後仍需連上網路才能下載遊戲，儘管鑰匙卡可轉售或與他人共享，不過與「完整實體卡」相比，玩家認為失去收藏與離線遊玩價值。

值得注意的是，任天堂過去曾聲明「不打算在自家開發的遊戲中使用鑰匙卡」，因此部分玩家認為這次做法等同「食言」。但由於《寶可夢》並非任天堂獨立擁有 IP，且開發方為光榮特庫摩，任天堂僅負責發行情況略有不同。不過，這仍是任天堂首次以鑰匙卡形式推出發行作品，被視為公司對新發行模式的試探性舉措。

任天堂同時宣布，《Pokopia》將在台灣 / 香港時間 11 月 13 日 22:00 於寶可夢官方 YouTube 頻道公開特別影片，有玩家發現，該影片長度可能超過 10 分鐘實機畫面，顯示任天堂對這款新作信心十足。

