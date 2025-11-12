寶可夢慢活沙盒《Pokemon Pokopia》明年推出！打造寶可夢家園

記者楊智仁／綜合報導

《寶可夢 Pokopia》是一款即將登場的生活模擬遊戲，預計於 2026 年 3 月 5 日 在 Switch 2 平台推出，此外台灣 / 香港時間 11 月 13 日 22:00 會在寶可夢官方 YouTube 頻道公開特別影片。

《Pokémon Pokopia》首次於 2025 年 9 月的 Nintendo Direct 上亮相，以療癒可愛的風格吸引大量粉絲目光，這款作品首次將生活模擬元素融入寶可夢系列，看起來融合《動物森友會》、《Minecraft》、《勇者鬥惡龍 創世小玩家》等多款人氣作品的特點。這款 Switch 2 獨佔作品同時也為系列帶來全新方向，外界普遍期待即將於周四公開的預告片，想一窺這款嶄新寶可夢世界的更多細節。

《Pokemon Pokopia》以能自由變身的寶可夢「百變怪」為主角，玩家化身成人類樣子的百變怪，自己動手透過木頭、石頭、收集樹果為寶可夢們打造舒適的棲息地與家園。儘管粉絲們相當期待這款作品登場，不過《Pokemon Pokopia》卻宣布全都採用「鑰匙卡」形式卻引發玩家的不滿聲浪。