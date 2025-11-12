Super Junior D＆E驚喜現身《逆水寒》　粉絲嗨爆：超夢幻聯動　

記者蘇晟彥／綜合報導

MMORPG遊戲《逆水寒》在日前喜迎在台灣上市一週年，除了邀請到女團幻藍小熊擔任週年代言人外，近日更公佈新驚喜，由在台灣人氣極高的Super Junior D&E展開夢幻聯動，透過《逆水寒》引以為傲的捏臉系統，讓兩位歐爸在遊戲中「驚喜現身」，讓不少e.l.f（粉絲名稱）直說，「我沒想到能在遊戲中看到這種合作！」

▼ Super Junior D&E與《逆水寒》展開夢幻聯動。（圖／IG @justicehmt）

現場驚喜公布人氣GENZ女團GENBLUE幻藍小熊 將首度與遊戲合作擔任《逆水寒》一週年活動大使，宣告推出繁中遊戲市場史無前例的 「250 億歷史首儲全返」 計畫！同步公開新職業 「玄機」 與兩大 S 級聯動 —— 《尼爾 NieR》 與 《新世紀福音戰士 EVA》引起粉絲關注。

在一週年驚喜後，在台灣有極高人氣的Super Junior 在20週年演唱會前，驚喜貼出自己透過《逆水寒》捏臉系統的遊戲角色，以青春高中制服作為設計靈感，完美創造出自己在遊戲中的形象，甚至還說出，「Oh~重返春春校園時光～浪漫 !!」、「帥氣像吃飯一樣簡單」，讓不少粉絲驚喜。