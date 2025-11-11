《野原廣志午餐流派》爆紅流量飆百萬　日媒曝關鍵「無聊真實」

記者楊智仁／綜合報導

2025 年秋季動畫中《野原廣志 午餐的流派》在日本成為最受矚目的黑馬之一，該作第 1 集於 Niconico 動畫上免費播出後，僅兩周播放量便突破 100 萬次，留言超過 20 萬則，掀起網路熱潮。

▼《野原廣志午餐的流派》。（圖／翻攝自@Hiroshi_LunchTV推特）

本作改編自塚原洋一創作的《蠟筆小新》官方外傳漫畫，以小新的父親「野原廣志」為主軸，描繪他在上班空檔探索各式午餐日常，劇中登場的炸豬排丼、咖哩、迴轉壽司等平凡料理，卻因廣志誇張又真摯的反應而充滿魅力。根據外媒分析，雖然是美食題材《野原廣志 午餐的流派》卻走出不同道路，少了對美食的嚴肅探討，反而徹底轉向喜劇路線，呈現一位平凡上班族在午餐時光「小劇場」，觀眾對廣志那份「無聊卻真實」掙扎產生共鳴，也成為討論焦點。

動畫中最具亮點的當然是主角廣志，他性格好面子又容易腦補，像是為了在陌生女性面前展現「男子氣概」，在印度咖哩店硬點「最辣」結果被辣得滿臉痛苦，卻努力裝若無其事引來觀眾笑聲。此外，動畫還安排一系列個性鮮明的配角，後輩川口在「鮪魚丼篇」讓廣志請客卻點最貴的餐，甚至還加甜點，令廣志在心裡吶喊「被人請客還點比前輩貴的？」這些荒誕又貼近職場日常橋段，讓觀眾在笑聲中感受到微妙社會寫實感。