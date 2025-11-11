ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

打擊黃牛！日拍賣「新遊戲不得超過官方定價」...嚴重者停權

記者楊智仁／綜合報導

日本 LINE Yahoo 宣布，將於 2025 年 11 月 13 日起 在旗下拍賣與二手交易平台 「Yahoo! 拍賣」 和 「Yahoo! 拍賣市集」 實施新規定，禁止用戶以高於定價的價格販售新上市遊戲軟體。這是日本二級市場首度導入此類防止高價轉售的制度。

▼日拍賣平台首度引入新規定。（圖／翻攝自寶可夢）▲▼日拍賣首度引入新規定。（圖／番社自寶可夢）

近年來，熱門遊戲剛發售即被炒至定價數倍的問題日益嚴重，官方表示「我們希望建立一個讓使用者能安心、以合理價格進行交易的市場環境」。根據新規定，自 2025 年 11 月 13 日以後發售的新作遊戲，在 Yahoo! 拍賣 與 Yahoo! 拍賣市集上皆不得以高於廠商建議零售價（定價）價格上架，禁售期為各遊戲發售日起一個月內。若違反規範平台將刪除違規商品，情節嚴重者甚至會遭到帳號停權。

不過，經營性質「拍賣商店」帳號所上架的商品將不在此限制之列，LINE Yahoo 強調，這項舉措是日本二級市場的首例。該公司此前已多次採取防止炒賣的措施，例如在 2025 年 6 月，曾與其他平台協議禁止任天堂新主機 Nintendo Switch 2 的上架販售，以防止市場混亂，此措施仍在持續中。今年 10 月 16 日 發售的《寶可夢傳說 Z-A》與 Switch 2 主機的同捆套裝，也被列為禁止上架商品。

關鍵字：拍賣平台

打擊黃牛！日拍賣「新遊戲不得超過官方定價」...嚴重者停權

