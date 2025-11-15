ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《絲綢之歌》「頭痛小怪」削弱　中翻引入玩家歡呼：來了

記者黃冠瑋／綜合報導

《空洞騎士：絲綢之歌》不管是「謝爾瑪神曲」、「0傷通關」、「已故癌症粉絲設計」、「無斗篷模組」，都成功讓這款遊戲熱度直接出圈。不過遊戲也由於關卡難度太高，再加上中文翻譯問題遭到大量批評，對此官方近日迎來更新，削弱讓玩家頭痛小怪「Muckmaggots」以及導入粉絲期盼已久自製中文翻譯。

▼《空洞騎士：絲綢之歌》Muckmaggots小怪遭削弱。（圖／翻攝自《空洞騎士：絲綢之歌》Steam）

▲▼《空洞騎士：絲綢之歌》Muckmaggots小怪遭削弱。（圖／翻攝自《空洞騎士：絲綢之歌》Steam）

《空洞騎士：絲綢之歌》官方先前就有解釋，由於主角大黃蜂性能比前代主角還要好，因此關卡難度比以往都還要來得特別難，而其中就要提到位於遊戲Bilewater和Putrified Ducts區域的「Muckmaggots」，更是成為多數玩家在闖關得噩夢。原因是「Muckmaggots」 會不斷吞噬主角大黃蜂的絲線，即使將其捆綁也需要消耗寶貴的資源，因此玩家遇到都會想方設法避免。

不過近期玩家或許不用再擔心，在官方近期更新中，玩家已經能更輕易地使用「Wreath of Purity」清除這些頭痛小怪，並且在第二次捆綁時能獲得治療自身機會，也由於多了這項機制，可說是大幅降低了攻略難度。另外值得一提的是，先前遭到玩家批評遊戲中文翻譯參差不齊，官方也在此次更新上導入粉絲團隊Team Cart Fit所製作的好評翻譯版本，讓不少玩家直言，期盼已久翻譯終於來了，官方有夠用心。

I was NOT about to land in those muckmaggots
byu/LogicalSpecialist670 inSilksong

《絲綢之歌》「頭痛小怪」削弱　中翻引入玩家歡呼：來了

