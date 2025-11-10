ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

日政府豪擲資金推廣動漫遊戲！目標全球20兆日圓「不干涉創作」

記者楊智仁／綜合報導

日本政府近日公布一項史上最大規模的文化產業戰略，計畫在 2033 年前將日本動漫與遊戲等娛樂產業海外市場擴大至 20 兆日圓，目標是讓流行文化成為帶動國家經濟的新核心力量。根據外媒報導，這項新政策重點放在長期資金投入與創作支援，政府將直接資助動畫工作室、遊戲開發商與創作者，避免透過中間機構分配，確保資源能真正用於製作與國際行銷。

▼日政府豪擲資金推廣動漫遊戲。（圖／翻攝自@tokyo_game_show推特）

面對韓國在全球娛樂市場的迅速擴張，日本此舉被視為搶回文化主導權的重要一步。政府同時承諾「不干涉創作內容」，強調創作者在接受官方資助的同時仍能保有完全自由。此舉也被外界解讀為對近期國際遊戲圈審查風波的回應，包括 Steam 為遵循銀行網路標準而下架部分內容，以及 Itch.io 因壓力刪除數千款遊戲的事件。

目前，日本文化輸出的強勢地位已在票房上顯現，《鬼滅之刃 無限城篇》自 2025 年 9 月 12 日全球上映以來，累積票房突破 6.6 億美元，成為史上最賣座的日本電影。另一部作品《鏈鋸人 蕾潔篇》也在上映後熱度持續攀升，顯示國際市場對日本動畫的需求正達到前所未有的高峰。

