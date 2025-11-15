ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《逃離塔科夫》總監不怕「負評轟炸」　揚言：來炸我們相信Steam

記者黃冠瑋／綜合報導

由俄羅斯Battlestate Games所開發的撤離射擊遊戲《逃離塔科夫》，於先前宣布將在11月15日推出正式版後，讓不少玩家感到激動。不過由於開發長達八年，因此遊戲改善一直無法滿足所有玩家，很可能會出現惡意負評情形，但總監Nikita Buyanov卻早已做好心理準備，揚言不滿就來轟炸我們，並相信Steam判斷。

（圖／翻攝自X／Battlestate Games）

根據外媒報導，自從2017年《逃離塔科夫》開啟搶先測試版以來，官方其實就深知遊戲一直飽受作弊問題的困擾，而為了追求完美平衡而一直不斷進行的實驗性更新刪檔重製，因此不是所有玩家都對遊戲抱持著友善態度。再加上官方先前宣布正式版將在11月15日上市後，就要求現有玩家若想在Steam平台遊玩則必須重新購買遊戲，該消息直接引發不少積怨已久的玩家再度感到不滿，而此等負面情緒很可能會反映在Steam的評論當中，甚至出現為了反對而反對的惡意評論。

對此，《逃離塔科夫》總監Nikita Buyanov近日接受訪問就談到關於此事，其實團隊沒有關於應對評論轟炸的策略，起初登上Steam就只是想推出遊戲、提供終局內容而已，但畢竟遊戲長達8年開發測試，當然就會有一小部分人討厭開發團隊，而為了反對大量在Steam上狂洗惡意負評。不過Buyanov卻表示，「要惡意刷負評，那就讓他們去吧，來轟炸我們，Steam有自己的處理機制」。

不過Buyanov也透露為了讓《逃離塔科夫》確保上線，開發團隊正在進行各項準備工作，希望能減少負面評論的數量，並且準備針對外掛者做出相對機制，如果機制能完全發揮作用，將有助於困擾已久的作弊問題。另外，近期許多類似撤離射擊遊戲都先後上市，像是爆紅黑馬《逃離鴨科夫》、《ARC Raiders》，再加上《逃離塔科夫》正式版即將上市，想必成功帶起撤離射擊風潮。

