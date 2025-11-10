ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《寶可夢》雙版本傳統理由曝光　任天堂宮本茂揭：玩笑成就經典

記者黃冠瑋／綜合報導

從過往《寶可夢》系列推出本傳來看，不難發現新作總是迎來兩種版本提供玩家選擇，而這也成為目前系列所熟知的傳統。不過卻有粉絲好奇為何會是此等規劃，對此，任天堂元老宮本茂近日接受訪問則給出解釋，其實是《寶可夢》之父田尻智為了在銷售上超越瑪利歐賽車，所開的玩笑話，結果成就系列經典。

▼《寶可夢紅》和《寶可夢藍》誕生原因揭曉。（圖／翻攝自任天堂Pokemon）

▲▼《寶可夢紅》和《寶可夢藍》誕生原因揭曉。（圖／翻攝自任天堂Pokemon）

根據外媒報導，寶可夢自1990年代中期推出以來迅速風靡全球，並快速成長為史上最大型IP之一，遊戲在傳統上也持續推出本傳雙版本策略。對此，任天堂元老宮本茂近日則是在一場投資者問答活動中，意外揭露關於雙版本策略原因，是一段與《寶可夢》創作者田尻智的往事。當時與田尻智會面時，他就向宮本茂開玩笑表示，要在銷量上擊敗《瑪利歐賽車》的唯一方法，就是讓每位消費者都買下兩套《寶可夢》遊戲，而這也是起初《寶可夢紅》和《寶可夢藍》誕生原因，結果竟成為該系列傳統一直沿用至今。

同時宮本茂也對田尻智表示讚賞，「相信正是像他這樣，不斷挑戰自我，超越前人，才能孕育出新的創意」。如果熟悉過往《寶可夢》系列粉絲就會發現，這種雙版本發行模式的核心機制在於各自擁有獨佔的寶可夢，鼓勵玩家之間進行交換，以完成寶可夢圖鑑，也是從《寶可夢金／銀》開始後的本傳都有沿用，像是《寶可夢紅寶石／藍寶石》、《寶可夢鑽石／珍珠》、《寶可夢黑／白》、《寶可夢X／Y》、《寶可夢太陽／月亮》、《寶可夢劍／盾》和《寶可夢朱／紫》等。雖說期間有推過相關兩個版本之外相關合集，但這都是建立在雙版本策略之上，因此能說官方一直秉持著這項傳統。

至於目前《寶可夢》新作《寶可夢傳說Z-A》則會被許多人誤解，不是延續雙版本傳統，但其實官方就有表示《寶可夢傳說Z-A》是屬於《寶可夢傳說》系列，不屬於《寶可夢》本傳。另外，先前也傳出《寶可夢》十代《風／浪》製作消息，其中遊戲設定將以類似東南亞、印尼地區為基礎，並且還可創建島嶼，解鎖探尋森林和水下世界，同時將會引入有關天氣設定系統，新地區神話寶可夢也將與天氣有關。

