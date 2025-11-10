《鬼滅之刃》快閃店降臨高雄！經典無限城戰役、感人場景大集合

記者楊智仁／綜合報導

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》上映以來，全球票房已逼近日幣一千億日圓，也在臺灣坐上影史票房第三名的寶座。這段期間內，陸續在台北及台中進行的《鬼滅之刃》邁向無限城快閃店，回應南臺灣粉絲的熱烈敲碗，11月8日至12月21日要在高雄夢時代購物中心8F時代會館，為大家帶來原汁原味的作品展區，還有全新商品與獨家福袋。

展區集結《竈門炭治郎立志篇》、《無限列車篇》、《遊郭篇》、《刀匠村篇》及《柱訓練篇》各季TV動畫的動人台詞與精采畫面，鬼殺隊最高戰力九柱的等身立牌，無限列車篇中炭治郎使出「火之神神樂 碧羅之天」斬向魘夢脊骨的經典戰鬥場景，邁向無限城展區中鏡面交錯的反射身影，以及無慘、黑死牟、童磨、猗窩座、鳴女齊聚，以無限城進行設計的商售區，絕對都是攻佔粉絲手機記憶體的必拍畫面。

入口通道上，更規劃了《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》最經典三場戰役的最新視覺圖。「炭治郎、水柱冨岡義勇vs.猗窩座」、「蟲柱胡蝶忍vs童磨」、「善逸vs.獪岳」這三張極富魄力與戰鬥感的視覺圖，先前一公開就獲得眾多粉絲喜愛，這次在高雄夢時代一次集結，希望透過畫面讓到場粉絲重溫電影中動人的時刻。

來到高雄，當然要為南臺灣的粉絲朋友帶來滿滿誠意的豐富商品。熱騰騰全新登場的1000片拼圖，用「炭治郎、水柱冨岡義勇vs.猗窩座」戰鬥視覺圖呈現，掛在家中氣勢滿點。全圖壓克力立牌，精選炭治郎、禰豆子、善逸、伊之助，還有水柱的經典表情，值得珍藏品味。貫穿全作品的炭治郎、禰豆子兄妹情誼，透過布掛畫傳達那令人珍惜且感動的可貴。