《邊緣禁地4》傳銷售極慘烈　網批「效能元凶」官方承認沒做好

記者黃冠瑋／綜合報導

由Gearbox Software所開發掠寶射擊《邊緣禁地4》，上線初期可說是問題頻傳，像是PC效能不佳、更新卡頓、退款發言、武器爆砍等，都遭到不少玩家砲轟。對此，母公司Take Two執行長Strauss Zelnick先前雖說力挺遊戲執行長Randy Pitchford退款發言，但如今卻承認遊戲銷售不如預期與PC效能不佳有莫大關係。

▼《邊緣禁地4》銷售不如預期。（圖／翻攝自X／@Borderlands）

▲▼《邊緣禁地4》銷售不如預期。（圖／翻攝自X／@Borderlands）

事情其實是，《邊緣禁地4》在上市初期，玩家們可說是抱持著非常大期待來體驗遊戲，畢竟《邊緣禁地》系列迄今為止銷量超過8700萬套，想必作為系列新作表現應該要更加強勁。然而遊戲就在上線沒多久就因為PC效能最佳化非常差勁，讓許多玩家感到相當不滿，甚至後續執行長Randy Pitchford聲稱這問題只是0.01%玩家，並提出「想玩就調設定，不然就去玩其他遊戲，如果不滿可以去Steam退款」，讓玩家忍不住開噴，執行長如此發言屬實不妥。

雖說作為母公司Take Two執行長Strauss Zelnick，則為當時Randy Pitchford發言出面緩頰力挺，間接表示遊戲沒有存在什麼PC效能不佳，但如今根據Take Two新一季的財報顯示，Strauss Zelnick率先公開《邊緣禁地4》表現確實不如預期，在上線兩週內僅僅只突破250萬套，相對於前作《邊緣禁地3》上線五天就賣500萬套而言，表現確實差強人意，對此他也承認銷量不如預期可能真的就跟 PC 平台的效能問題有關，再加上先前退款發言影響所致。不過他仍對遊戲銷售保持樂觀，相信隨著遊戲後續優化改善，最終遊戲將會迎來優秀表現，或許玩家會再次接納這款掠寶射擊遊戲，重回遊戲賽場。

關鍵字：Gearbox邊緣禁地

