讓「做遊戲」就像進台積電！台灣遊戲基金啟動...好作品不怕燒錢

記者楊智仁／綜合報導

文化內容策進院（文策院）宣布與烏杉資本股份有限公司正式簽署合作意向書（MOU），共同啟動「數位遊戲基金」，攜手推動台灣遊戲產業的早期投資與原創能量。烏杉資本是由知名 Podcast 節目《股癌》主持人謝孟恭發起，嘖嘖平台共同創辦人徐震亦以董事身份加入，結合產業經驗與資本力量，為台灣遊戲圈開啟嶄新契機。

▲▼文策院。（圖／廠商提供）

文策院董事長王時思表示，遊戲產業為當今全球娛樂市場中最具規模與成長力的領域，臺灣原創遊戲團隊在創意與研發實力上表現亮眼，毫不遜於國際水準。但面臨早期資金不足、創業風險高等挑戰，此次攜手烏杉資本，正是希望透過專業投資與資源整合補足缺口，為遊戲產業建立更健全的投資生態鏈，讓更多具潛力的創作能量得以成長。

▲▼文策院。（圖／廠商提供）

烏杉資本的成立，源於謝孟恭長年對遊戲的熱愛與觀察，從玩家到投資人，他看見許多優秀團隊在早期開發階段面臨「有實力、沒資源」的困境。他直言，「台灣有很強的團隊，有 Idea、剛有 Demo，還在燒錢開發的那個『早期階段』他們拿不到錢，導致很多很棒的案子就這樣死在沙灘上，或者，只好被迫把 IP 賣斷給國外。」而烏杉資本誕生的初衷，正是希望能避免這種事情發生。

▲▼文策院。（圖／廠商提供）

他進一步指出，「我們非常榮幸能跟文策院一起合作『數位遊戲基金』，對業界來說這是一個非常重要的訊號。這代表國家隊（文策院）跟我們這群民間的資金終於要聯手了，要把資源精準地投放到產業最需要的缺口上。」謝孟恭最後感性表示，「我希望有一天遊戲能成為年輕人趨之若鶩的產業，像進入台積電或 Google 一樣，充滿希望與活水。」

▲▼文策院。（圖／廠商提供）

關鍵字：遊戲

【求生慾】老婆の陷阱題：愛我還是愛女兒？

