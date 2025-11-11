ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

橘子集團迎接30週年里程碑！從遊戲到泛娛樂霸主　「勇於挑戰」開創全生態科技企業之路

記者蘇晟彥／台北報導

橘子集團（Gamania）在1995年成立、2000年以代理史上最經典MMORPG《天堂》，憑藉一句廣告詞「實現你平常不敢做的事」走進玩家世界，成功打響知名度。來到2025年，橘子集團迎來創立第30年的里程碑，從單純的數位遊戲平台，一步一步擴展自己的「橘子宇宙」，以「Dare to Challenge」（戰自己）品牌精神為核心，串聯平台與AI、大數據，布局AI創新、橘子原創、生活風格、企業服務、新聞媒體多元領域，朝「全生態科技企業」目標邁進，致力為泛娛樂及全方位生活體驗開創無限可能。

▼橘子集團在2025年邁入30週年，帶著「Dare to Challenge」的品牌精神開創無限可能。

▲▼ 遊戲橘子 。（圖／遊戲橘子提供）

獨到眼光引進《天堂》、《新楓之谷》奠定遊戲王者地位　看準網路普及打造ACGN電商

橘子集團從遊戲起家，在2000年時代理玩家心中劃時代的MMORPG《天堂》，憑藉著一句「實現你平常不敢做的事」，吸引無數玩家進入線上遊戲的世界。而後《新楓之谷》、《新瑪奇》及《跑跑卡丁車》等經典遊戲，也奠定了橘子集團在遊戲上的王者地位，不管是線上冒險，更時常在動漫展、電玩展，甚至《新楓之谷》每年舉辦的「楓潮派對」更自2019年起連續七年成為玩家引頸期盼的年度盛會，替玩家建立起龐大的遊戲社群，串聯玩家生活圈。

一直有著獨到眼光的橘子集團，注意到玩家生活型態轉變，看準「網路與行動科技的普及」開始從遊戲領域踏出腳步，進軍電商、支付等生活服務，憑藉著在遊戲領域會員基數的累積，成功打出「娛樂+消費+生活」的新型態服務，像是購物橘子中各種ACGN類的產品應有盡有，以虛實整合消費帶動新客流量，讓玩家能夠輕鬆解決娛樂消費需求。

▼每年電玩展、動漫展都會看到遊戲橘子的遊戲參戰，吸引不少玩家朝聖。

▲▼

內容才是核心！橘子集團宇宙大爆發　積極扶植臺灣原創IP誕生

隨著多元生活領域迅速發展，橘子集團認為「內容才是娛樂的核心」，因此將觸角深入到遊戲、動漫、電影、影視節目及新媒體等領域的內容製作，期盼為臺灣原創作品打造前所未有的內容IP生態圈，讓橘子集團成為在泛娛樂生態中內容供應端的重要角色。

不管像是漫畫、小說平台「MOJOIN」致力孵育臺灣IP，打造原創作品，日前更是由吐維老師與「百萬業配王」HowHow攜手合作原創BL小說，替觀眾帶來「最本土」的內容，更舉辦各類「新星計畫」扶植懷抱夢想的創作者成長，至今在MOJOIN平台上已經累積超過2,000部作品、點閱突破1,300萬。

而近期AI科技、VTuber（虛擬偶像）盛行，橘子集團也打造「無中之人」的AI虛擬偶像宮廟少女「宮祈緣」及二次元偶像歌手「孤夜」，透過即時互動、人格化表現，讓AI虛擬偶像「更有感情」，同時在日前也開設全台第一個由虛擬偶像主持的實境節目「結緣金」，透過「職人體驗」帶領觀眾走進更多元的娛樂世界。

【延伸閱讀】

全台首個AI虛擬偶像主持節目！宮祈緣主持《結緣金》11月開播

▼MOJOIN於橘子集團嘉年華舉辦作家簽名會

▲▼

▼「無中之人」的虛擬偶像宮祈緣在11月1日正式開設首款實境節目「結緣金」。

▲▼ 遊戲橘子 。（圖／遊戲橘子提供）

「人才」才是企業永續經營關鍵！４大面向打造「樂業安居」承諾

除了向外部積極拓張事業版圖外，橘子集團對於內部「人才」培育也不遺餘力，橘子認為員工才是企業永續經營的關鍵，面新世代重視成就感、彈性及互相尊重等工作價值觀改變，積極從四大面向實踐對員工承諾的「樂業安居」。

除了提供具市場競爭力的薪資福利，橘子集團積極創造友善且舒適的職場環境：設立員工餐廳「普橘島」、健身房與各項體能活動課程；定期舉行員工大會建立雙向溝通管道、與專業機構合作提供員工各項諮商；福利方面提供「自主假」、「壯遊假」等多元假別並有企業附設的「幼橘園」，讓父母上班更加安心，提供員工身心能全方位照護。

橘子集團於 2021年率先啟動「永續轉動」策略藍圖，不僅於 2025 年入選全球最具指標性的國際永續評比機構——標普全球（S&P Global）《永續年鑑》，在互動媒體娛樂業（Interactive Media & Services）全球同業中名列第三，成為台灣首家入選的遊戲業者，更多次蟬聯1111人力銀行「幸福企業—金獎」，展現與年輕世代價值觀高度契合的企業魅力。

▼橘子集團辦公環境舒適。

▲▼ 遊戲橘子 。（圖／遊戲橘子提供）

▼「幼橘園」實現橘子集團對全體員工「樂業安居」的承諾。

▲▼ 橘子集團 。（圖／記者蘇晟彥攝）

走過30個年頭，從原本的遊戲業霸主開始拓張到泛娛樂產業，絕不守舊只看到過往輝煌成績，而是秉持著「Dare to Challenge」（戰自己）的精神，持續深化在數位娛樂產業的領導地位，朝著「全生態科技企業」的目標堅實邁進。未來，橘子集團將繼續以創新科技和豐富內容，陪伴玩家與消費者探索更多嶄新體驗，讓娛樂真正融入日常，開拓其下一個無限的30年。

橘子集團迎接30週年里程碑！從遊戲到泛娛樂霸主　「勇於挑戰」開創全生態科技企業之路

