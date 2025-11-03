前演員稱《GTA 6》賣100美元完全合理！強調「工作量龐大」

記者楊智仁／綜合報導

《俠盜獵車手5》角色「萊斯特」的配音演員傑伊・克萊茨 Jay Klaitz 近日針對《俠盜獵車手6》（GTA6）可能售價高達 100 美元 ( 約 3000 台幣 ) 的傳聞發表看法，認為若真如此，這樣的價格「完全合理」。

儘管 Rockstar Games 與母公司 Take-Two Interactive 尚未正式公布《GTA6》的售價，但多位產業分析師預測，該作的定價可能會從當前遊戲主流的 70 美元上調。根據 Wedbush Securities 的分析師麥可・帕切特 Michael Pachter 早前說法，《GTA6》可能定價 100 美元或更高，這項預測也引發了業界與玩家的廣泛討論。

克萊茨在接受外媒專訪時表示，「沒錯，我覺得《GTA6》賣 100 美元是合理的，當年《GTA5》動態捕捉工作量非常龐大，我相信《GTA6》也一樣，遊戲開發耗時多年，不可能只是去年才開始動工。」他指出，Rockstar 幾乎在完成《GTA5》後就立刻著手開發續作。

他進一步解釋，考慮到遊戲本體之外還包含 DLC 內容與線上模式，玩家「幾乎是在一次購買中得到多款遊戲的體驗」，不過他也補充，希望遊戲仍能維持一定的親民性，「我理解讓更多人負擔得起的那一面，這也很重要。」但他最後仍強調，《GTA6》配得上那樣的高價。