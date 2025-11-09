《戰地風雲6》驚現「隱藏房間」　玩家竊喜未來射擊測試場

記者黃冠瑋／綜合報導

EA旗下《戰地風雲6》不管是上線前後，可說是話題滿滿，像是「武器限制」、「地圖狹小」、「光線追蹤」、「升級曲線」都成功引發玩家討論。如今又有玩家發現一個神秘的隱藏房間，雖說內部並沒有關於任何特別之處，但從房門構造來看，讓不少玩家紛紛猜測，這很可能是官方未來即將加入的射擊測試場。

▼《戰地風雲6》「布萊克威爾平原」地圖掀爭議。（圖／翻攝自Reddit／《戰地風雲6》討論版）

事情其實是，一名Reddit上玩家Mobile_Cyberdemon_as分享了他關於如何穿過門幕進入到了一個從未被發現的隱藏區域，起初這個區域是位在狹小的武器測試室後面，原本名玩家只是像一般人一樣探索地圖，找尋物資，不料卻意外發現這處隱藏空間，不過根據影片透露該空間除了一個工作台和一個空槍架之外，幾乎什麼都沒有，跟一般所看到的場景相同，並沒有什麼特別之處。

然而，許多玩家在看到卻抱持著不一樣態度，首先該房間緊連武器測試室，再加上空間還有許多能規劃地方，因此有不少人猜測未來會有規劃車輛停放，以及射擊測試場建立。此外，也有人認為這個房間可能是規模較小的射擊場升級版，方便玩家快速測試不同的武器和配件，甚至有人想把手電筒配件帶進這個隱藏房間，看看BF工作室是否有在此處藏有《戰地風雲》系列相關彩蛋。

另外，遊戲第一季地圖「布萊克威爾平原」已成功上線，但卻有不少玩家抱怨該圖體感相當不佳，由於是以油田為背景設定，再加上遍布著大量的抽油機、煙霧繚繞的小山丘，無遮掩擋避物，因此地圖呈現金橘色，導致玩家只要佔領據點就容易成為被射擊對象。