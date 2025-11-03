ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

日動畫市場規模高達3.8兆日圓！海外更瘋貢獻達56%尚未到頂峰

記者楊智仁／綜合報導

日本動畫產業持續強勢成長，根據日本動畫協會（AJA）在東京國際影視展（TIFFCOM）上發表的最新報告顯示，2024 年日本動畫產業總營收達 3.8 兆日圓，年增率高達 14.8%，創下歷史新高，其中海外市場貢獻達 56%（約 2.17 兆日圓）明顯超越日本國內市場 1.67 兆日圓。

▼日本動畫產業總營收達 3.8 兆日圓。（圖／翻攝自鬼滅推特）▲▼日動畫。（圖／翻攝自推特）

報告由 AJA 委員暨 HumanMedia Inc 執行長 小內惠美 發表，她指出，若排除海外市場的成長，日本國內的動畫收益幾乎與前一年持平，顯示海外市場已成為推動整體成長的關鍵動力。根據長達 22 年數據統計，日本動畫出口收益首次在 2020 年超越國內銷售，正值疫情期間全球串流平台大舉引進日本動畫，2021 年國內市場一度反超，2022 年雙方勢均力敵，2023 年後海外營收再度領先至 51%，並在 2024 年明確擴大優勢至 56% 預期未來仍將持續攀升。

小內表示，「海外營收尚未達到頂峰，我們相信日本動畫仍有進軍更多市場的潛力。」她同時指出，目前全球已有 50 個國家、160 場與動畫相關的國際活動，數量仍在持續增加。此外，小內也提到目前海外收入主要來自與串流平台的授權合作，日本企業若能更積極參與周邊商品、活動等二級產業經營，將能進一步擴大收益。

關鍵字：動漫

