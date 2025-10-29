《逆水寒》2.0新賽年搶先爆　２大跨界聯動、人氣女團現身加持

記者蘇晟彥／台北報導

恩奕遊戲旗下開放世界 MMORPG《逆水寒》今(29)日於台北三創生活園區盛大舉辦一週年版本發佈會，由原廠親自來台向玩家搶先介紹改版內容，在2.0新賽年中，《逆水寒》將以「返還玩家250億」、「1款新遊戲」為核心，同時公布全新職業「玄機」及與 《尼爾 NieR》 與 《新世紀福音戰士 EVA》跨界合作引起玩家期盼。此外，今年也邀請到幻藍小熊擔任一周年活動大使，發誓要給所有玩家最猛的一週年。

▼幻藍小熊擔任《逆水寒》一週年活動大使。



在發表會上，官方宣布遊戲正式進入全局光線追蹤（Ray Tracing）時代。團隊與輝達 NVIDIA 工程師聯手突破光線重構（Ray Reconstruction）與 DLSS 技術瓶頸，繁體版即將導入 4K 畫質升級與寫實光照技術，帶來主機級的沉浸視覺體驗。

在現場也展示 300 件以上歷史外觀進行全建模與材質精修，整體畫面質感全面進化。現場展示「汴京虹橋」場景升級前後的對比畫面，象徵《逆水寒》畫質邁入次世代，更宣示繁體版正式對標全球最高規格。官方也同步針對行動端進行包體減量與載入速度優化，展現出在跨平台體驗與技術實力上的領先地位。

在新職業上，官方公開全新遠攻職業「玄機」，雙馬尾、單鏡框的標誌造型二次元萌宅感十足！玄機上線日開放全體玩家「免費不定向轉職」，落實不肝不課理念，打造唯一提供免費自由轉職的 MMO。玄機以高爆發、高機動著稱，武器可在弓、浮刃、傘等多形態間自由切換，帶來多段位移與空戰操作的爽快體驗。同場亮相的新門派「宅宅門」則以次文化與現代風潮為靈感，展現年輕世代自由多元的遊戲態度，「宅」的門派文化讓現場GENZ玩家强烈共鳴。

這次在發布會上也重磅宣布，將與《尼爾 NieR》 與 《新世紀福音戰士 EVA》進行聯動，將推出限定角色造型、主題任務及活動等豐富内容，並同步釋出定檔預告影片。此外，官方預告 11/28 將展開與茶飲品牌 水巷茶弄 的聯名合作，玩家現場搶先品嘗聯名口味並欣賞「玄機」杯身展示。

▼《逆水寒》線上線下跨界活動同步展開。



最後壓軸，女團GENBLUE幻藍小熊首度跨界與遊戲合作，現場帶來《逆水寒》宅宅門派的宅宅舞首跳，可愛與活力兼具的表演瞬間掀起全場熱烈應援。再透過遊戲內建模式，將成員的舞蹈影片一鍵導入2.0新賽年全新升級「劇組模式」，讓六位遊戲中的角色能完美複製團員舞步，將用最熱鬧的2.0新賽季迎接玩家進入全新的《逆水寒》世界。