《絕地戰兵2》偷偷強化「敵怪特性」　玩家怒求公正透明別開惡例

記者黃冠瑋／綜合報導

《絕地戰兵2》自從上市後，就一直不斷引起許多話題，像是強制綁定PSN、自由披肩、容量膨脹等，讓不少玩家可說是又愛又恨。如今又有玩家發現在近期更新中，官方偷偷修改了狂戰士和蜂巢守衛的怪物特性，引起許多玩家強烈批評，並訴求官方請公開透明，這種做法會成為開啟不良的先例。

▼《絕地戰兵2》偷強化敵怪特性惹眾怒。（圖／翻攝自x／@helldivers2）

▲▼《絕地戰兵2》偷強化敵怪特性惹眾怒。（圖／翻攝自x／@helldivers2）

事情其實是，在《絕地戰兵2》最新4.1.0版本更新中包含了多項未在更新說明中提及的改動，其中一名Reddit玩家perakisg就發現，遊戲裡更新了狂戰士和蜂巢守衛新的介紹資訊，其一是狂戰士（Berserker）的大型身體部位現在對傷害更具抗性，其二則是蜂巢守衛（Hive Guard）不僅耐久度提升，對火焰傷害的弱點也有所減少。而這兩個怪物改動都是在為告知玩家情況下，就直接實裝更新，消息瞬間引起許多玩家注意。

除此之外，更有玩家發現在此次「Liberty Day」活動期間，關於P-4 Senator手槍和StA-52突擊步槍也獲得了未記載的傷害提升。然而對於P-4 Senator的改動，大部分玩家則是持不太贊同意見，因為此次提升大大增加了槍彈阻力，使玩家們在中遠距離射擊時，命中率大幅下降，反而變得更適合近距離使用。

雖說有些玩家認為官方此次偷偷更新表示非常讚賞，畢竟他們認為這是官方想積極推動遊戲的表現，但大部分玩家則是認為此事非常不妥，並批評官方缺乏公開透明，這種做法會成為開啟不良的先例，只會讓遊戲環境變得更糟糕。另外值得一提的是，開發商Arrowhead正進行處理玩家長期以來的訴求，準備移除遊戲中GameGuard反作弊系統，畢竟這項系統就被玩家發現是導致遊戲性能下降和技術問題的罪魁禍首，不過Arrowhead執行長Shams Jorjani卻表示這並非是簡單修復工作，但無論如何對於玩家而言，無疑是非常好的消息。

Undocumented Changes
byu/perakisg inHelldivers

