4人恐怖合作《迷魅狩獵》登Steam尖叫節　3顆銅板挑戰AI人性博弈

記者蘇晟彥／綜合報導

韓商魁匠團公司 (KRAFTON, INC.) 28日宣布旗下創藝工作室 ReLU Games 全新開發的恐怖遊戲《迷魅狩獵》（MIMESIS ）正式登上 Steam 開啟全球搶先體驗 (Early Access)。遊戲採用四人合作恐怖遊戲，玩家必須在與模仿人類行為的人工智慧體對抗之間求生，在新品節時也收穫眾多好評。

《MIMESIS》是一款四人合作恐怖遊戲，玩家必須在與模仿人類行為的人工智慧體對抗之間求生。遊戲背景設定於神秘「降雨事件」後的世界，雨水將人類轉化為可完美模仿他人聲音與行為的 AI 存在「Mimesis」。玩家面臨著極度緊張的局勢，合作與猜疑交織在一起。玩家搭乘有軌電車系統 (Tram) 穿梭於各地蒐集資源並維持列車運作，卻又無時無刻保持警惕，身邊某人是否早已被「Mimesis」取代。高張力心理博弈與 AI 迷惑機制將不斷挑戰玩家的信任極限。

為慶祝搶先體驗版發布，ReLU Games 公開了全新預告片，詮釋恐懼、信任與身分混淆的核心主題。限時首發折扣也同步進行中，Steam 平台遊戲優惠價新台幣 150 元 (8折)，即日起至台北時間 11 月 10 日下午 14:59 結束。

ReLU Games 發言人表示：「《MIMESIS》的恐怖並非簡單的恐怖遊戲，而是來自 AI 所帶來的心理壓力與信任挑戰。透過搶先體驗，我們希望與玩家與創作者一起共同塑造這款作品，推進這場 AI 對人性挑戰的遊戲實驗。」

《MIMESIS》自今年 6 月於 Steam 新品節中公開試玩版後，獲得全球玩家一致好評，一舉登上「全球最受歡迎試玩榜第 4 名」，玩家留言如「這遊戲讓你懷疑朋友」、「AI 比人類還恐怖」成為話題。目前推出的搶先體驗版本，也充分吸收兩次封測階段玩家回饋，全面提升遊戲的深度與沉浸感。