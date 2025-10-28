ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

4人恐怖合作《迷魅狩獵》登Steam尖叫節　3顆銅板挑戰AI人性博弈

記者蘇晟彥／綜合報導

韓商魁匠團公司 (KRAFTON, INC.)  28日宣布旗下創藝工作室 ReLU Games 全新開發的恐怖遊戲《迷魅狩獵》（MIMESIS ）正式登上 Steam 開啟全球搶先體驗 (Early Access)。遊戲採用四人合作恐怖遊戲，玩家必須在與模仿人類行為的人工智慧體對抗之間求生，在新品節時也收穫眾多好評。

▲▼ 。（圖／(KRAFTON提供）

《MIMESIS》是一款四人合作恐怖遊戲，玩家必須在與模仿人類行為的人工智慧體對抗之間求生。遊戲背景設定於神秘「降雨事件」後的世界，雨水將人類轉化為可完美模仿他人聲音與行為的 AI 存在「Mimesis」。玩家面臨著極度緊張的局勢，合作與猜疑交織在一起。玩家搭乘有軌電車系統 (Tram) 穿梭於各地蒐集資源並維持列車運作，卻又無時無刻保持警惕，身邊某人是否早已被「Mimesis」取代。高張力心理博弈與 AI 迷惑機制將不斷挑戰玩家的信任極限。

為慶祝搶先體驗版發布，ReLU Games 公開了全新預告片，詮釋恐懼、信任與身分混淆的核心主題。限時首發折扣也同步進行中，Steam 平台遊戲優惠價新台幣 150 元 (8折)，即日起至台北時間 11 月 10 日下午 14:59 結束。

ReLU Games 發言人表示：「《MIMESIS》的恐怖並非簡單的恐怖遊戲，而是來自 AI 所帶來的心理壓力與信任挑戰。透過搶先體驗，我們希望與玩家與創作者一起共同塑造這款作品，推進這場 AI 對人性挑戰的遊戲實驗。」

《MIMESIS》自今年 6 月於 Steam 新品節中公開試玩版後，獲得全球玩家一致好評，一舉登上「全球最受歡迎試玩榜第 4 名」，玩家留言如「這遊戲讓你懷疑朋友」、「AI 比人類還恐怖」成為話題。目前推出的搶先體驗版本，也充分吸收兩次封測階段玩家回饋，全面提升遊戲的深度與沉浸感。

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

推薦閱讀

全台首個AI虛擬偶像主持節目！宮祈緣主持《結緣金》11月開播

4人恐怖合作《迷魅狩獵》登Steam尖叫節　3顆銅板挑戰AI人性博弈

丁特遭遊戲橘子反咬「犯罪行為」　氣炸重轟：不要臉髒東西

兩大漫畫家親繪大谷翔平！二刀流再現網笑：柯南和吾郎的影子

美百萬實況主再爆曾遭前男友虐待　分手狂糾纏「敢詆毀就報復」

西方遊戲媒體人力兩年驟減1200人　業界人士警告：主震還沒來

日藝人看《魔法少女小圓》嚇傻...麻美名場面驚喊：不可能吧

《忍者外傳4》極度好評卻賣超差　網分析「太貴」寧可買獨立遊戲

《鬼滅之刃》票房8億衝台灣影史第四！狛治戀雪超催淚特典來了

《全境封鎖》開發團隊裁員...官方稱「自願職涯轉換計畫」引熱議

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

丁特遭遊戲橘子反咬「犯罪行為」

《鬼滅之刃》票房8億衝台灣影史第四

日藝人看《魔法少女小圓》嚇傻

《忍者外傳4》極度好評卻賣超差

《惡靈古堡0》再爆重製傳聞

兩大漫畫家親繪大谷翔平

微軟不再將「遊戲主機」視為最大競爭對手

美百萬實況主再爆曾遭前男友虐待

CS2突更新一天蒸發20億美元　玩家狂拋售湧「萬人好評」

西方遊戲媒體人力兩年驟減1200人

最新新聞

全台首個AI虛擬偶像主持節目

4人恐怖合作《迷魅狩獵》登Steam

丁特遭遊戲橘子反咬「犯罪行為」

兩大漫畫家親繪大谷翔平

美百萬實況主再爆曾遭前男友虐待

西方遊戲媒體人力兩年驟減1200人

日藝人看《魔法少女小圓》嚇傻

《忍者外傳4》極度好評卻賣超差

《鬼滅之刃》票房8億衝台灣影史第四

《全境封鎖》系列開發團隊裁員

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366