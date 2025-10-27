ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《鏈鋸人 蕾潔篇》觀影人數直逼500萬！票房71億超速達預期目標

記者楊智仁／綜合報導

劇場版《鏈鋸人 蕾潔篇》9 月 19 日在日本上映繳出好成績，上映 38 天累積觀影人次達 469萬人，總票房突破 71.7億日圓，較前一周增加 6.7億日圓。同時，官方也釋出主角淀治與蕾潔之間「超親密」新劇照。

▼《鏈鋸人 蕾潔篇》票房 71 億。（圖／翻攝自@toho_movie推特）▲▼鏈鋸人。（圖／翻攝自推特）

原作漫畫《鏈鋸人》由鬼才藤本樹創作，系列累計發行量突破 3000 萬冊，承接動畫第一季的《鏈鋸人 蕾潔篇》劇場版上映後好評如潮，粉絲們表示這次電影彌補《鏈鋸人》首季的遺憾，奔放激烈戰鬥場面、瘋狂的內容描寫完全呈現藤本樹風格，加上魅力滿點無法忘懷的女人「蕾潔」，最終反轉永遠刻在粉絲們心裡，真的就如藤本樹所說看完電影「滿腦子都是蕾潔」。

▲▼鏈鋸人。（圖／翻攝自推特）

該片在日本全國 421 間戲院上映，首日便動員 27.2 萬人、票房達 4.2 億日圓，當時發行商東寶曾預測最終票房可望突破 50 億，而如今電影僅上映不到一個月便提前達成，顯示《鏈鋸人》系列的強大吸引力持續延燒。台灣部分自 9 月 24 日上映 12 天就賣破，億榮獲雙周票房冠軍。

關鍵字：鏈鋸人

