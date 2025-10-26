時隔七年再啟動！京阿尼新作《二十世紀電氣目錄》明年放送

記者楊智仁／綜合報導

京都動畫製作的新電視動畫《二十世紀電氣目錄》確定將於 2026 年播出，同步公開了主視覺、前導 PV 與聲優陣容。主角坂本喜八由「內田雄馬」配音，女主角百川稻子則由「雨宮天」飾演。

本作舞台設定在與現實不同的架空歷史，故事設定在蒸汽機關發達的 20 世紀初京都，失去兄長、陷入失意的少年，與懷抱對亡母思念與悔意、虔誠生活的少女相遇後，展開一場冒險奇譚。圍繞著《二十世紀電氣目錄》的秘密，角色們在面對過去遺憾之時，也逐步找回昔日的夢想與自我，編織出一段「重生」故事。

《二十世紀電氣目錄》動畫化消息其實 2018 年就已公開，後續因為縱火案導致京阿尼受到重創，此企劃一直延期。如今官方首次釋出公開影像，充分展現作品獨特的蒸氣幻想氛圍令粉絲們相當期待。導演由京都動畫的太田稔擔任，他曾在《吹響吧！上低音號3》中擔任樂器作畫監督，並參與多部京阿尼作品演出，本作將是他的首部監督作品。