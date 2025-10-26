ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

時隔七年再啟動！京阿尼新作《二十世紀電氣目錄》明年放送

記者楊智仁／綜合報導

京都動畫製作的新電視動畫《二十世紀電氣目錄》確定將於 2026 年播出，同步公開了主視覺、前導 PV 與聲優陣容。主角坂本喜八由「內田雄馬」配音，女主角百川稻子則由「雨宮天」飾演。

本作舞台設定在與現實不同的架空歷史，故事設定在蒸汽機關發達的 20 世紀初京都，失去兄長、陷入失意的少年，與懷抱對亡母思念與悔意、虔誠生活的少女相遇後，展開一場冒險奇譚。圍繞著《二十世紀電氣目錄》的秘密，角色們在面對過去遺憾之時，也逐步找回昔日的夢想與自我，編織出一段「重生」故事。

《二十世紀電氣目錄》動畫化消息其實 2018 年就已公開，後續因為縱火案導致京阿尼受到重創，此企劃一直延期。如今官方首次釋出公開影像，充分展現作品獨特的蒸氣幻想氛圍令粉絲們相當期待。導演由京都動畫的太田稔擔任，他曾在《吹響吧！上低音號3》中擔任樂器作畫監督，並參與多部京阿尼作品演出，本作將是他的首部監督作品。

關鍵字：二十世紀電氣目錄

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【九份老街傳火警】賴阿婆芋圓附近民宅突起火！大批遊客摀嘴走避

推薦閱讀

《絲綢之歌》玩家發現隱藏bug　大黃蜂「永囚禁」網驚呆：想不到

微軟不再將「遊戲主機」視為最大競爭對手　總裁：獨佔概念已過時

《惡靈古堡0》再爆重製傳聞　「列車篇章」大翻新全網沸騰

時隔七年再啟動！京阿尼新作《二十世紀電氣目錄》明年放送

索尼反擊《荒野起源》壟斷指控　駁斥騰訊「玩弄空殼」規避責任

《寶可夢》新短篇動畫上架破百萬觀看！沙奈朵與青年的深厚羈絆

《決勝時刻》恐走微軟老路？　前製作人擔憂：系列每況愈下

百萬網紅串串李川「親親來了」夯全球！　一支手機讓世界看見台灣人情

《戰地風雲6》升級曲線降低　XP農場受限玩家笑喊：不用坐牢了

睽違10年重返八強！中信CFO曝奮鬥過程：辛苦大家等這麼久

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

日男告別「御宅族」喊變化很大

中信CFO曝奮鬥過程：辛苦大家等這麼久

台灣隊中信CFO再次闖入八強

《寶可夢傳說》皮卡丘便便上熱搜

《寶可夢》新短篇動畫上架破百萬觀看

百萬網紅串串李川「親親來了」夯全球

經濟部：電子遊戲機需使用正體中文

《戰地風雲6》升級曲線降低

《惡靈古堡0》再爆重製傳聞

《決勝時刻》恐走微軟老路？

最新新聞

《絲綢之歌》玩家發現隱藏bug

微軟不再將「遊戲主機」視為最大競爭對手

《惡靈古堡0》再爆重製傳聞

京阿尼新作《二十世紀電氣目錄》明年放送

索尼反擊《荒野起源》壟斷指控

《寶可夢》新短篇動畫上架破百萬觀看

《決勝時刻》恐走微軟老路？

百萬網紅串串李川「親親來了」夯全球

《戰地風雲6》升級曲線降低

中信CFO曝奮鬥過程：辛苦大家等這麼久

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366