大動盪！《刺客教條》負責人爆離職　曝「非自願」20年心血沒了

記者黃冠瑋／綜合報導

由Ubisoft所開發的潛行動作遊戲《刺客教條：暗影者》上市後深受玩家熱烈反響，然而日前卻傳出開發《刺客教條》20多年的負責人Marc-Alexis Côté已離開公司，但他卻在個人社群強調，離開原因是不願接受其他高層所給予的新職位，由於職位架構遠不及過去所負責規模，所以才被迫離開育碧，並非主動離職。

▼《刺客教條》系列負責人被迫離開。（圖／翻攝自twitter／@assassinscreed）

事情起因是，日前傳出Ubisoft官方證實《刺客教條》系列負責人Marc-Alexis Côté已正式離職，該消息震驚了所有人，不過後續他也在個人社群提到無論內外部都有不少人對他離開的選擇感到驚訝，但可惜的是這不是他自己的選擇，他是在婉拒這個新成立子公司 Vantage Studios 後被 Ubisoft 要求辭職，考量到近期《刺客教條：暗影者》是他在2018年擔任製作人所開發的嘔心瀝血之作，再加上該作品是作為系列重振的一項工程，因此許多人都感到非常惋惜。

不過Côté也表示不會對這項決定有任何怨言，其實公司自從被騰訊子公司Vantage Studios收購後就決定將《刺客教條》系列的主導權交給更符合公司全新組織架構的人，並曾經向他提出另一個職位。不過該職位在規模、使命與延續性，都遠不及他過去幾年負責的工作，拒絕過後也因此要被迫讓位。

另外值得一提的是，Côté是在2005年開發《波斯王子：遺忘之沙》時加入，於是就開始接觸《刺客教條》系列，像是《刺客教條III》、《刺客教條IV：黑旗》、《刺客教條：梟雄》、《刺客教條：暗影者》等，都有他參與在其中，這20年間《刺客教條》或許已經成為他生活一部分，儘管如此他的離開或許對育碧來說，很可能是一項重大改革，至於未來《刺客教條》新作是否變革，目前還未可知。