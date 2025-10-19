ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《沉默之丘f》遊戲原聲帶突中止發售...官方喊「諸多原因」開退款

記者楊智仁／綜合報導

《沉默之丘f》在上市僅一天內，全球出貨量便突破 100 萬套，成為 Konami 恐怖系列中銷售速度最快的一作。遊戲在評價上同樣表現強勁。不過官方日前宣布，原定於 12 月 17 日發售的新作遊戲《沉默之丘f》原聲帶確定中止發售。

▲▼沉默之丘f。（圖／翻攝自Steam）

《沉默之丘f》故事設定於日本戎之丘，玩家化身女高中生 深水雛子，在迷霧籠罩、逐漸異變的小鎮中探索、解謎並戰鬥，為生存做出抉擇。劇情由 竜騎士07 擔任腳本，kera 負責角色與怪物設計，音樂則由系列代表作曲家 山岡晃 與遊戲／動畫作曲家 稻毛謙介 共同打造。遊戲結合 4K 畫質重現的古日本景致、具有衝擊力的聲效，以及進化的動作與遊戲設計，為玩家提供前所未有的沉浸式恐怖體驗。

不過日前官方發出公告，「關於原定於 2025 年 12 月 17 日發售的《沉默之丘f: ORIGINAL SOUNDTRACK》與《沉默之丘f: ORIGINAL SOUNDTRACK Konami Style 限定黑膠唱片套裝》，因諸多原因決定中止發售。」對已預購的玩家，官方也表示，「我們將進行訂單取消並全額退款，對於造成的不便深表歉意。」

