索尼《血源詛咒》有望重製？　Bluepoint重招資深近戰動作開發

記者黃冠瑋／綜合報導

索尼旗下工作室Bluepoint Games一直以來都是以高品質重製遊戲而聞名，像是《汪達與巨像》、《秘境探險：德瑞克合集》都曾經靠著工作室重獲新生並且再度獲得熱烈好評。如今該工作室再度公開招募資訊，尋找具有第三人稱動作遊戲經驗的資深戰鬥設計師，讓不少網友開始興奮很可能是經典《血源詛咒》重製。

▼索尼《血源詛咒》有望重製。（圖／翻攝自X／@Bloodborne_PS4）



根據外媒報導，早在1月時索尼就決定取消兩款服務型遊戲開發，其中一個就是由Bluepoint Games所主導，據當時透露該工作室正在開發一款與《戰神》主題相關的服務型遊戲，如今時隔多日Bluepoint Games似乎想要開啟新的專案計畫，工作室決定招募新的開發人才，從公告顯示Bluepoint Games希望找尋一位具有第三人稱動作遊戲經驗的資深戰鬥設計師，採約聘制度，而具體工作內容則沒有多做說明。

雖說這項招募看似一般，但從徵求才能中可以看到強調第三人稱開發經驗，又注重是擅長近戰內容，讓許多玩家不禁聯想很有可能是《血源詛咒》重製，畢竟距離該遊戲上市已經過去了10年，再加上Bluepoint Games重製品質在業界相當受保證，因此有這層可能性，不過由於先前工作室正在開發《戰神》主題遊戲，所以也有可能是設計轉移重新包裝再出發，至於具體內容為何，只能等到遊戲資訊正式確定才能揭曉。