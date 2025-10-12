ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

Xbox漲價連前創辦人都不挺：公司迷失方向...懷念20年前文化

記者楊智仁／綜合報導

微軟近日再度陷入輿論風暴，原因是 Xbox Game Pass Ultimate 訂閱方案調漲 50%，同時美國地區的 Xbox Series X 主機售價也上漲了 30%。這兩項決定引發玩家與粉絲強烈不滿。眾多批評聲浪中前微軟員工、Microsoft Game Studios 共同創辦人 Laura Fryer 發表影片，直言公司「迷失了方向」。

Fryer 一開場便指出 Xbox 高層似乎「活在自己的泡泡裡」與社群嚴重脫節，她批評官方公布漲價宣傳影片語氣傲慢「他們說給玩家選擇的自由，玩家確實選擇了，那就是離開，沒有任何一位玩家要求 Game Pass 漲價 50%，也沒人希望主機貴 30%，這支影片再次證明 Xbox 領導層完全不懂自家品牌成功的原因。」

Fryer 表示，早在 2008 年起微軟內部就逐漸形成「唯唯諾諾文化」，導致品牌喪失創新精神。她回憶當年《最後一戰2》發售時，Xbox 曾代表「酷」與「創新」，透過 Xbox Live 與第三方遊戲夥伴營造出連線派對、通宵對戰的文化，如今卻早已不復存在。談到 Game Pass 時 Fryer 將其與 Netflix 相比，但指出兩者根基不同「Netflix 是經過多年逐步擴張而成的頂級服務，而 Xbox 則是豪擲數十億押寶新內容，卻仍綁在主機市場上忽略了硬體銷售早已在萎縮。」

她感嘆，「Xbox 並沒有用更好的引擎取代舊的，而是乾脆拋棄原有優勢追逐自己不理解的東西。」缺乏第一方大作的現況，更讓品牌失去競爭力。Fryer 最後總結「隨著這次 Game Pass 再度漲價，Xbox 把自己最後的優勢也拋掉了，他們曾是遊戲界最划算的選擇，如今這些漲價舉措，感覺就像是一場背叛。」

關鍵字：Xbox

